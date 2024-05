Il tuo smartphone ha la memoria piena e va lento come una lumaca? Con questo trucco liberi il 60% di spazio senza disinstallare nessuna app | Me lo ha detto un nerd

Se il tuo smartphone va lento come una lumaca, allora forse devi liberare la memoria, ma non ti serve cancellare le app.

Le aziende produttrici di dispositivi mobile hanno capito che gli utenti hanno bisogno di smartphone che abbiano una batteria con elevate prestazioni e una memoria che sia molto grande. Per quello che riguarda la batteria, comprenderne il motivo sembra essere molto semplice, si vuole utilizzare il cellulare dal mattino alla sera, senza il bisogno di doverlo mettere in carica.

Discorso diverso per la memoria. Ormai sui nostri dispositivi mobile ci archiviamo veramente di tutto, video, foto, file, documenti e molto altro ancora. Questo è il motivo per cui si ha bisogno di un dispositivo che permetta di fare tutto questo e anche molto di più.

Ovviamente, nonostante si abbia la possibilità di scegliere tra dispositivi con una memoria molto spaziosa, comunque non sempre questa è sufficiente. Occorre anche considerare che generalmente, i dispositivi che hanno una memoria maggiore hanno anche un costo molto più elevato, non accessibile a tutti.

Ma per fortuna c’è una soluzione che dovrebbe essere perfetta veramente per tutti. La possibilità di liberare la memoria, senza il bisogno di dover cancellare applicazioni e foto. Ecco come fare.

Un dispositivo che sia prestante

Le aspettative che si hanno nei confronti dei dispositivi, dipende molto dall’utilizzo che se ne fa. Difficile crederci, ma ci sono ancora utenti che lo utilizzano semplicemente per fare delle telefonate ed inviare messaggi di tanto in tanto. Ma per chi invece, non è in grado di farne a meno per moltissimi motivi, allora occorre un dispositivo che sia veramente prestante.

Uno smartphone lento è l’incubo di tutti coloro che non possono fare a meno di utilizzarlo per scattare foto, per rispondere alle mail, per fare delle ricerche sul web. Quindi, ci sarebbe una soluzione da sfruttare a riguardo.

L’archiviazione automatica, molto semplice da utilizzare

Attualmente questa funzionalità è disponibile solo per i dispositivi Android. Ci sarebbe la possibilità di sfruttare la funzione di archiviazione automatica delle applicazioni, che permette di liberare circa il 60% della memoria. Si va quindi ad archiviare quelle che sono le app che non vengono utilizzate quotidianamente.

Farlo semplice, si accede a Google Play, si tocca la foto profilo, successivamente “impostazioni”, poi “generale”. Quindi “Archivia automaticamente la applicazioni”, funzionalità che entrerà in funzione nel momento in cui il dispositivo avrà una memoria scarsa.