Fai poco sesso? L’esperto spiega cosa ti sta succedendo e come fare a sbloccare questa situazione | C’è una speranza anche per te, non demordere

Può capitare a tutti di passare un periodo in cui non hanno voglia di fare sesso. O è il partner a non averne. Scopri perché e cosa fare.

Una relazione serena, felice e appagante è il sogno di tutte le coppie, ma non sempre le cose vanno come ci aspettiamo, come speriamo. Inoltre ciò che può essere desiderabile per qualcuno potrebbe non esserlo per altri.

Spesso la vita di coppia presenta delle difficoltà che nessuno aveva messo in conto. La mancanza di attività sessuale, per esempio. Sebbene un calo sia abbastanza fisiologico, oggi ci sono tantissime “coppie bianche”, ovvero che non fanno più sesso.

Nessuno può dire se ciò sia giusto o sbagliato, poiché ognuno vive secondo il proprio sentire, e se la cosa è accettata da entrambi i partner la relazione può essere felice lo stesso.

Ma se ti trovi nella condizione di dover subire una simile scelta, forse devi scoprirne le cause. Non disperare, c’è sempre una soluzione, andiamo a vedere cosa ne pensa un esperto.

Sesso: se ne fai poco ecco il perché

Il sesso è una componente importante del rapporto di coppia, anche se non la più essenziale. È un modo di comunicare il proprio sentimento, e quando manca potrebbe essere che in uno dei due partner, o in entrambi, il desiderio si è spento. Questo potrebbe portare ad una rottura, ma come detto, ci sono tantissime coppie che possono vivere tranquillamente senza che la cosa intacchi la loro armonia.

D’altro canto l’affievolirsi del desiderio è del tutto naturale con il passare degli anni, e non significa certo che l’amore è venuto a mancare. Ma ci sono anche altri motivi che possono portare alla mancanza di libido. Per esempio un periodo particolarmente stressante sul piano personale o lavorativo. Stanchezza fisica e mentale, depressione, problemi ormonali. Problemi di salute e persino effetti collaterali di alcuni farmaci, che negli uomini possono portare disfunzione erettile.

Come superare il momento

Il primo passo per superare un periodo di mancanza di sesso nella coppia è parlarne. Il dialogo è fondamentale per capire cosa sta succedendo, cosa prova il partner e per comunicare i tuoi sentimenti. Isiah McKimmie, terapista di coppia, sessuologa, terapista sessuale e docente sottolinea sul NYpost: “Cercare di vedere il punto di vista dell’altro e provare empatia reciproca ti aiuterà a lavorare in squadra su questo aspetto e a mantenere una relazione forte”.

Il consiglio ulteriore è provare ad uscire dalla routine e cercare di vivere la sessualità in maniera più giocosa. Non aspettare che sia l’altro a prendere l’iniziativa, prova ad organizzare qualche attività che aumenti l’affiatamento e la complicità: coccole, massaggi, un bagno caldo. Infine potrebbe essere utile programmare il sesso. Detto così può sembrare una cosa orribile, ma tante volte siamo troppo presi da mille impegni e arriviamo la sera stanchi anche se avremmo voglia di dedicarci al partner. Programmare una serata ogni tanto ritagliando del tempo per una cena, un’uscita e un’intimità di coppia può essere la soluzione a questo problema.