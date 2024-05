Viaggiare (quasi) gratis: 3 trucchi per scoprire il mondo spendendo un terzo degli altri viaggiatori | Migliaia di persone stanno facendo così

Si può viaggiare in maniera quasi gratuita, ci sono 3 trucchi ce permettono di spendere appena un terzo per la prenotazione.

Se viaggiare è il tuo sogno, ma non lo fai abbastanza per paura di spendere troppo denaro, allora oggi sei proprio nel posto giusto. Viaggiare permette di arricchirsi, di conoscere nuove usanze, nuove tradizioni e molto altro ancora. Ma se tutto questo da una parte ti arricchisce, dall’altra svuota il portafoglio, ma in fondo mica si può volere la botte piena e la moglie ubriaca no?

In realtà possiamo confidarti che ci sarebbe la possibilità di appagare il tuo desiderio di viaggiare, senza però dover spendere un occhio della testa. In effetti spesso si sente il bisogno di fare le valigie e partire, ma poi ci sono esigenze di budget e quindi si ripone tutto al proprio posto e ci si rinuncia.

Ma conoscendo alcune strategie, è possibile viaggiare senza spendere troppo. L’importante è conoscere alcuni piccoli segreti del mondo dei viaggi.

Insomma, riuscire a viaggiare senza spendere un occhio della testa è assolutamente possibile. Il primo segreto per farlo, è semplicemente riuscire a scegliere una meta che sia economica e sfruttare le possibilità che il turismo offre.

Le mete più ambite da chi non vuole spendere molto

Fortunatamente la possibilità di prenotare online permette di strappare il prezzo migliore. Sfruttare i viaggi low cost e magari optare per un last minute senza porsi troppe problematiche per la meta che poi si raggiungerà.

Tra i paesi che permettono di godere di un viaggio bellissimo a un prezzo che non sia eccessivo, possiamo indicare il Nepal, l’India, il Vietnam, lo Sri Lanka e la Cina. Proprio in questi bellissimi e affascinanti posti, è possibile trascorrere anche dei mesi con una spesa di poco superiore a 15 euro ogni giorno.

3 modi per viaggiare quasi gratuitamente

Ma se questi luoghi non sono tra le tue preferenze, allora sappi che ci sono 3 modi per poter viaggiare a un prezzo che si avvicina molto allo zero. Innanzitutto il Woofing, programma che ti permette di lavorare in campagna ed avere in cambio vitto e alloggio. Per poterlo sfruttare occorre collegarsi al sito WWOOF e pagare un abbonamento di 40 euro.

Il secondo modo per viaggiare quasi gratis è il Coachsurfing ovvero un programma in cui le persone mettono a disposizione un letto o un divano della propria casa, per ospitare i viaggiatori. Infine l’Housesitting ovvero prendersi cura della casa di una persona in sua assenza per avere alloggio gratuito.