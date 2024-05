Butta via i dedoranti d’ambiente: questo ingrediente che usi tutti i giorni in cucina elimina ogni cattivo odore | È un toccasana e costa solo 30 centesimi

Deodoranti d’ambiente, da oggi non li userai più, hai quello che ti serve nella tua cucina e non lo sai. E costa pure poco.

Cosa c’è di più bello che entrare nella tua casa e sentire un dolce profumo che pervade tutte le camere. Per alcuni non è solo una questione di pulizia.

Una casa pulita, lucida e splendente ha infatti il suo profumo di pulito, dovuto ai vari eventuali detergenti utilizzati. Ma molte persone vorrebbero qualcosa di più.

Così entrano in gioco i vari deodoranti per l’ambiente, profumatori e incensi. Un vasto mercato che comprende spray, liquidi vari con diffusore elettrico, bastoncini, incensi in stick e in varie forme. Tutti profumatissimi. Ma a volte anche costosi, senza contare l’impatto ambientale.

E se ti dicessimo che potresti utilizzare un prodotto che è già presente nella tua casa? Anzi, nella tua cucina. E non solo per deodorare, ma anche per mille altri scopi. Scopriamo di cosa si tratta.

Deodorante per l’ambiante naturale: usa quello che hai in cucina

L’ingrediente di cui parliamo è molto utilizzato in cucina, ma quello che non tutti sanno è che non è il suo unico possibile utilizzo. Ve ne sono molti altri, come spesso accade per chi vuole dare una mano all’ambiente e usare più prodotti naturali per la cura e la pulizia della casa.

Per esempio questo ingrediente sciolto in una bacinella di acqua calda elimina macchie e incrostazioni dalle stoviglie lasciate in ammollo. Allo stesso modo può essere utilizzato per le macchie sui tessuti, anche le più ostinate. Non solo in ammollo, ma anche strofinato direttamente su di esse. Argenteria macchiata e con aloni? Prepara un composto pastoso, strofinalo sugli oggetti che vuoi far tornare nuovi e lascia agire una mezz’ora, quindi risciacqua accuratamente.

I mille usi che non conosci

Forse avrai capito che stiamo parlando del semplice sale da cucina. Un ingrediente che tutti abbiamo nelle nostre case ma dall’utilità insospettabile. Il sale ha un grosso potere assorbente, grazie alla sua natura, e può tornare utile in caso di umidità e muffa. Ti basterà preparare dei semplici sacchettini di stoffa o di organza e posizionarli in giro per casa o in cassetti e armadi, cambiandolo ogni due settimane circa.

E non solo sarà utile contro l’umidità, ma fungerà anche da assorbiodori. Per esempio posiziona una manciata di sale in una ciotolina all’interno del frigorifero, ne eliminerà tutti i cattivi odori. Un vero deodorante d’ambiente naturale.