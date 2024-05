Svita subito tutte le lampadine intelligenti che hai in casa | Ti stanno rubando tutta la potenza del segnale Wi-Fi, tra un po’ non ti arriverà più

Casa domotica? Forse è meglio fare a meno delle lampadine intelligenti se vuoi continuare ad utilizzare la tua rete Wi – Fi.

Oggi siamo in in mondo super connesso dove anche le piccole cose possono essere gestite da remoto. Lo chiamano internet delle cose, cioè Internet of Things (IoT).

Una casa che puoi praticamente far vivere senza essere presente. Stai per tornare? Ti colleghi all’impianto di riscaldamento e gli chiedi di accendersi. Stai tardando? Chiedi alle serrande di abbassarsi. E per i super tecnologici anche la lavatrice può essere impostata da remoto, utilizzando cioè lo smartphone.

Oltre agli elettrodomestici intelligenti in moltissime case oggi possiamo trovare anche le lampadine intelligenti.

Spesso simili nella forma a quelle normali, sono però dei dispositivi molto speciali. Anche esse vengono gestite attraverso lo smartphone, o anche l’assistente domestico intelligente, con comandi vocali. Puoi scegliere quali e quando accendere, per quanto tempo. Che tipo di colore ti piace, in base al tuo umore – si, sono anche colorate – e via così. Ma possono causare delle problematiche che riguardano la tua rete Wi -Fi.

Lampadine intelligenti: cosa succede al Wi – Fi

Lontani ormai i tempi di Edison, oggi anche le lampadine di casa si sono fatte intelligenti. Il problema è che esattamente come per tutti gli altri dispositivi che possiamo gestire da remoto, per funzionare sfruttano la rete internet domestica. Il Wi – Fi, insomma. E cosa potrebbe succedere?

Come gli internauti ben sanno, più dispositivi connettiamo ad una rete, più questa potrebbe rallentare. Perché ognuno di essi va a saturarla e ad occupare parte della larghezza di banda disponibile. Sarà capitato anche a te tante volte, soprattutto la sera. Ti vuoi fare una partita al tuo videogame preferito, oppure goderti un bel film in streaming, e ti accorgi che la rete è lenta, che carica in continuazione, salta, perde il segnale. E tu perdi la pazienza.

Le possibili soluzioni

Come fare quindi? Se vuoi evitare rallentamenti internet, e conseguente stress, potresti tanto per incominciare cambiare router e scegliere un modello più potente e aggiornato. Oppure rivedere la configurazione di quello già in tuo possesso. Altra possibile soluzione potrebbe essere l’utilizzo di una rete Wi – Fi dual-band, ovvero che sfrutta due diverse bande permettendo così di distribuire i diversi dispositivi senza creare né interferenze né congestioni di rete.

Insomma esiste più di una soluzione, devi solo trovare quella che fa per te. Ad ogni modo ti conviene rivedere le tue reali esigenze e scegliere di conservare solo i dispositivi intelligenti necessari. Magari potresti fare a meno proprio delle lampadine.