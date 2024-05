Auto usata: per guadagnare il 30% in più devi andare a venderla lontano dall’Italia | Ti serve solo questo foglio obbligatorio, senza ti rimandano indietro

Stai provando a vendere la tua auto ma ti sembra un’impresa ardua? Con questo escamotage potrai guadagnare il 30% in più, ma solo se sei in possesso di tutti i documenti.

Vendere la propria automobile può diventare davvero molto difficoltoso, soprattutto nel momento in cui speriamo di poter assicurare noi stessi un guadagno maggiore.

La prima cosa che dobbiamo fare è quella verificare che la nostra automobile sia in perfette condizioni, in modo tale da contrattare più facilmente sul prezzo di vendita e garantire un effettivo rientro della somma investita in passato.

Il tutto non finisce di certo qui, dato che nel frattempo ci sono altre cose alle quali prestare attenzione, in questo modo potrai vendere facilmente la tua automobile e provare a aumentare il prezzo rispetto a quello che avevamo preventivato.

Ciò che non devi mai dimenticare in casi come questi, comunque sia, riguarda la sussistenza di un documento senza il quale il tuo affare andrà a vuoto.

Fai attenzione quando provi a vendere la tua macchina

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, devi sempre prestare moltissima attenzione alla presenza di tutta la documentazione necessaria per la vendita della tua automobile. Il tutto non finisce di certo qui, perché devi sempre fare attenzione alla presenza della chiave di scorta prima di consegnare il veicolo al compratore.

In assenza della chiave di scorta, infatti, puoi subire un ribasso considerevole anche dei 10% sulla somma che avevate pattuito. In ogni caso, se hai tutte le carte in regola per la vendita, sappi che puoi anche effettuare un altro tipo di vendita, perfettamente penale con la dovuta documentazione.

In questo modo guadagnerai il 30% in più sulla vendita della tua auto automobile

Qualora in Italia lo stessi discutendo i risultati sperati per la vendita della tua automobile, dunque, sappi che puoi affidarti al mercato estero. In casi come questi, inoltre, puoi affidarti a delle concessionarie già impegnate in questo tipo di settore dedicato alle vendite internazionali e non solo. A oggi, infatti, esistono numerosi portali online che si occupano della vendita di auto italiane all’estero e viceversa.

Nel caso in cui riuscissi a concludere una trattativa all’estero, non va dimenticato che le spese di spedizione dell’automobile sono a carico del compratore ma tu devi garantire a questo il documento di trasporto dall’Italia all’estero. In assenza di questo documento importantissimo, che attesta il passaggio di proprietà e la destinazione del veicolo venduto, il mezzo tornerà indietro e la tua vendita non andrà a buon fine.