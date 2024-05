Hai usato per tutta la vita la bottiglia di ketchup toppando clamorosamente sistema | Svelato il trucco per fare uscire la salsa senza sforzi

Dopo anni di trepida attesa e incertezza, giunge alla conoscenza collettiva il metodo infallibile per l’utilizzo della bottiglia di ketchup.

Grazie a internet e soprattutto ai social media siamo venuti a conoscenza per anni di piccoli trucchetti che ci rendono la vita più facile – e a volte persino più comprensibile.

Ad esempio è stato spiegato l’utilizzo evidentemente dimenticato – o incompreso – della linguetta delle lattine delle bevande, che può essere utilizzata per mantenere ferma la cannuccia che vi immergiamo per bere per non dover accostare le labbra alla latta potenzialmente sporca.

Oppure, come dimenticare, almeno in Italia, il clamore attorno al gioco dell’infanzia “Un, due, tre, Stella!”, che sembra sia stato scoperto essere in origine “Un, due, tre stai là!”, una spiegazione che finalmente ha conferito un senso a quell’espressione ormai diventata quasi idiomatica.

Insomma, ve ne sono state di piccole scoperte, e sembra fossero finite, invece, a quanto pare, non si finisce mai di imparare: un ragazzo online ha finalmente mostrato come spremere la bottiglia di plastica del ketchup senza sforzi.

Un’azione facilissima

Tutto è accaduto sul social utilizzato più frequentemente dai più giovani, ovvero gli appartenenti alla generazione Zeta o Alpha: parliamo dell’ormai noto trasversalmente Tik Tok.

Il video, che oggi vale più di mille parole, è stato condiviso online dall’utente jordan_the_stallion8, che ha spiegato le leggi della fisica che rendono così facile il funzionamento di questo trucco geniale.

Ketchup a go-go

Se prima, dunque, tutti avevamo imparato a scuotere con una certa forza la bottiglia verso il basso così da far scivolare il suo contenuto nella parte vicina al tappo evitando che al suo posto vi fosse l’aria, da oggi c’è un metodo più facile, quello che sicuramente era stato pensato dalla persona che aveva ideato quella specifica bottiglia.

Il ragazzo nel video non fa altro che tenere verso l’alto il tappo della bottiglia, e mostra come il ketchup, a quel punto, esca quasi da solo, con il solo ausilio da parte del consumatore di una lieve pressione sulla bottiglia in plastica. Decine i commenti meravigliati sotto al video: molti si domandano perché mai le aziende sviluppino dei packaging così geniali senza poi spiegare di preciso come funzionano.