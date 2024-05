Quiz osservazione ‘livello aquila’: trova il delfino nascosto nella foto in meno di 30 secondi | È una missione impossibile, solo chi pensa fuori dagli schemi ce la fa

Aguzza la vista, ma devi avere il ‘livello aquila’ e pensare fuori dagli schemi per risolvere questo quiz e trova il delfino in meno di 30”.

C’era una volta la Settimana Enigmistica. La favola dei passatempi che ti permettono di tenere il cervello sul pezzo, c’è ancora, perdura nel tempo e niente sembra scalfire la sua credibilità. Ma nel mondo tech ci sono centinaia e centinaia di sito per appassionati.

Giochi di società e quiz da tavolo, da solo o compagnia, l’esplosione dell’online ti fa tornare bambino. Niente gaming, per quello c’è un mondo a parte, un segmento di mercato che fa storia a sé. Per tutto il resto ci sono i passatempi.

Quelli che andavano una volta, che aspettavi per una settimana (enigmistica), ma che adesso può fare quando vuoi, da dove vuoi, come vuoi. Basta avere una connessione a internet. Sono web sicuri, ma soprattutto gratuiti, dove non devi spendere nulla se non il tuo tempo.

Dr. Why Quiz a OneDayQuiz, passando per giochi (free) più canalizzati: per smartphone e PC, sui social, fino ad arrivare alle applicazioni vere e proprie. Per tutto il resto ci sono i giochi online: non c’è bisogno di scaricare nulla, hai 5’ di tempo, digiti e giochi, nulla più.

Nulla è come appare

Su viaggi.nanopress.it un gioco che ha appassionato moltissime persone, che hanno condiviso il quiz sui social, sembra semplicissimo cercare quel delfino dentro una vignetta, in realtà per moltissimi ci sono voluti molto più di trenta secondi.

Appartiene a quella categoria di giochi in cui devi aguzzare la vista, ma tipo ‘livello aquila’, un gioco davvero coinvolgente in cui l’osservatore deve sbrigarsi nella ricerca ed interpretazione di immagini per risolvere degli enigmi o, come in questo caso trovare oggetti, persone o animali, dentro una relativa piccola vignetta.

La soluzione c’è (e si vede!)

L’immagine colorata e variegata è un’arma a doppio taglio. Il delfino vive in mare, logico andare subito a controllare da quelle parte. Dieci secondi intanto sono passati, quanto basta per capire che il Delfino non può stare lì. Bisogna sbrigarsi, anche perché nel frattempo e sotto pressione, quella vignetta è diventata una vera e propria illusione ottica. Il tempo scaduto e in pochi hanno trovato quel delfino. Voi l’avete trovato?

Se sì, più che intelligenti come dice il quiz (una bella opera di depistaggio) siete davvero dei buoni osservatori. Se no, siete semplicemente delle persone umane, che mai andrebbero a pensare che per delfino non si intendeva l’animale, ma una raffigurazione dove è sdraiata una donna con costume marrone e con la coda tra i capelli. Tant’è.