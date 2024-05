Conosci la regola dei 9 minuti? È il trucco che consigliano tutti i neuroscienziati | Ecco perché un giorno tuo figlio ti ringrazierà per questo

Una regola consigliata da tutti gli esperti renderanno fare il genitore molto più facile e appagante: i pargoli saranno entusiasti.

Molto spesso si sente dire che non ci sono dei manuali o regole scritte per essere dei buoni genitori, eppure questo non è del tutto vero.

Ovviamente ci sarà sempre qualche ambito della vita familiare nel quale non si può essere perfetti, ma un po’ di cultura sull’argomento della genitorialità può darci delle linee guida fondamentali per fare sì che i nostri figli trascorrano una infanzia e una adolescenza sereni nonostante tutto ciò che può accadere nella vita.

Come la psicologia comportamentale e non solo ci insegna, non è tanto importante ciò che accade, in quanto su molte cose non potremo avere nessun potere decisionale, ma le modalità in cui gli accadimenti della vita vengono accolti, elaborati e in qualche caso, quando possibile, contrastati.

C’è in particolare una regola che non tutti conoscono, che è consigliata da molti esperti di neuroscienze e che potrà aiutarvi a plasmare individui che siano equilibrati e in armonia con la famiglia, gli amici e tutti quegli ambienti che richiedano un minimo di socialità.

La regola dei 9 minuti

Questa regola aurea è strettamente legata allo svolgimento della quotidianità con i propri figli e tiene conto del fatto che la società si sia profondamente trasformata: se prima almeno una figura genitoriale, in genere quella femminile, tendeva a rimanere in casa, oggi sono necessari generalmente due stipendi e quindi entrambi i genitori dovranno andare a lavorare.

La regola dei nove minuti si dispiega in tre momenti importantissimi nella giornata tipo del bambino: la mattina, l’uscita da scuola, il tempo che precede il sonno.

Tre minuti per ogni momento

I momenti già elencati sono momenti fondamentali per il corretto sviluppo cerebrale del bambino o della bambina, per questo è importante che in quei particolari momenti della giornata almeno un genitore sia presente per tre minuti.

In tutti e tre i momenti della giornata è fondamentale essere accoglienti ed evitare di avere un atteggiamento critico o distanziato: la mattina è bene sdraiarsi qualche minuto al letto con loro per il buongiorno, dopo l’uscita da scuola dare loro attenzione e domandare della giornata, la sera rassicurarli e ricordare insieme i momenti più belli della giornata appena trascorsa.