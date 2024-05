Sfrutta al massimo lo spazio in un armadio piccolo con il trucco della lattina: metti via il doppio di vestiti di prima | Col cambio armadio è una manna dal cielo

Tanti vestiti e poco spazio nell’armadio? Con questo semplice trucco potrai riporre il doppio degli abiti nel tuo guardaroba: ti basta una lattina.

Quante volte ti è capitato di tornare a casa tutta contenta con le braccia piene di sacchetti dopo una sessione di shopping sfrenato e accorgerti di non avere spazio nell’armadio.

La scena è sempre la stessa: apri le ante, dai un’occhiata, guardi i bei vestiti tutti piegati sul letto e ti chiedi dove li metterai.

Può essere che tu abbia troppi vestiti, certo. Ma molto più probabilmente sono semplicemente riposti male. Piegare bene gli abiti ti può far risparmiare un bello spazio in armadi e cassetti.

Oggi vogliamo proprio darti qualche dritta in merito e insegnarti un trucchetto incredibile, quello della lattina. Continua a leggere per saperne di più.

Armadio piccolo? Usa il trucco della lattina

Cominciamo dai capi più ingombranti: i cappotti. Stendi il capo sul letto avendo accortezza di porvi a contatto la parte davanti, ben abbottonata. Posiziona le maniche sotto di esso e piega a metà la parte inferiore, poi tira verso di te quella superiore facendone coincidere i bordi. Lo spazio è dimezzato. Preferisci appenderlo? Abbottonalo, posizionalo sul letto e piega le maniche verso l’interno. Fai passare la parte inferiore verso l’interno della barra di una gruccia e poi inseriamo quest’ultima nel cappotto, dalla parte del colletto. Ora puoi appenderlo.

Abito lungo? Per non doverlo stirare ogni volta, prova con il riciclo. Taglia per il verso orizzontale un tubo di cartone tipo quello degli Scottex, e inseriscilo nella barra della gruccia. In questo modo piegando il vestito e appoggiandolo sulla barra non si stropiccerà e non rimarranno brutti segni. In più puoi utilizzarla anche per i pantaloni.

Quello che non sapevi

Infine ecco come una semplice lattina può aiutarti a fare spazio in un armadio piccolo. Ti basterà inserire la linguetta nel gancio di una gruccia, e utilizzarne il foro per appendere un altra gruccia. In questo modo avrai molto spazio a disposizione in verticale! Ci avevi mai pensato?

In linea di massima comunque per fare ordine nell’armadio ti basterà osservare criticamente i tuoi abiti e buttare via tutto ciò che non hai mai messo negli ultimi due anni: difficilmente lo farai di nuovo. Inoltre se non c’è spazio, crealo. Utilizza contenitori, mensole e ripiani per riporre tutto ciò che può essere piegato. Magari anche una piccola cassettiera, avrai così tutto in ordine e sotto mano.