La vecchia scopa va in pensione, non la trovi più: ora dovrai usare questo aggeggio | È già boom di vendite

La scopa sta scomparendo da tutti gli scaffali: non è una magia, ma la tecnologia che avanza, dovrai usare solo questo.

Siamo stati abituati a vedere almeno una scopa in ogni casa che si possa definire tale: seppure in molti casi sia stata sostituita dall’aspirapolvere, è ancora utilizzata in alcuni casi, come per esempio per la pulizia dei balconi, che richiede il contatto con l’acqua, un contatto non sostenibile per un dispositivo elettrico.

Sono pochi quelli che preferiscono ricorrere alla scopa, strumento analogico rispetto a quelli elettronici, che si sono evoluti con il progredire della tecnologia: eppure non si può non avere un moto di nostalgia se si pensa alla presenza costante di questo oggetto in tutte le case.

Non solo: si tratta di un arnese ancora valido in quanto nel caso di rottura o malfunzionamento dell’aspirapolvere, la scopa non ha bisogno di elettricità e non è soggetta a malfunzionamenti, ed è sempre pronta ad essere una valida sostituta, anche se temporaneamente.

Ormai il mercato delle scope analogiche è in forte calo per via di una novità che sta imperversando ovunque: in particolare il gigante giallo e blu della convenienza, Lidl, ha messo in vendita una scopa evoluta che sta andando a ruba.

Una scopa progredita

Anche se ha dei prezzi contenuti e convenienti, tra i punti di forza di Lidl c’è proprio quello di saper stare al passo con i tempi, e questo è stato dimostrato anche dalla proposta di questa scopa di nuovissima generazione.

Si tratta di un dispositivo elettrodomestico che è in grado di aspirare e lavare i pavimenti: un vantaggio non trascurabile da tantissimi punti di vista, vediamo quali.

Aspirapolvere lavapavimenti: tutto in uno

Lidl propone niente di meno che l’Aspirapolvere Leifheit lavapavimenti ricaricabile 2 in 1 a un prezzo di molto più basso rispetto al solito.

Tra i vantaggi possiamo elencare quelli legati al risparmio dello spazio: non dovrete più stipare aspirapolvere e mocio lavapavimenti nello sgabuzzino, basterà un solo strumento. Inoltre, bisogna considerare il risparmio di tempo nell’utilizzare un solo elettrodomestico che ha ben due funzioni. Lidl propone questa novità al prezzo di 179,99 euro, un investimento che sarà ripagato immediatamente grazie alle ottime caratteristiche tecniche del prodotto.