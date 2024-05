Cibo di strada low cost: trovi tutto a 1€ se ti fai un giro per le strade del centro di questa città | Non conviene più nemmeno cucinare

Il cibo da strada è molto di più che semplice tradizione, ma soprattutto in questa città con meno di 1 euro farai pranzi eccellenti e cene da urlo… Insomma non ti converrà più nemmeno cucinare.

Il cibo per gli italiani occupa un ruolo molto importante da un punto di vista delle tradizioni non solo, ogni regione prevede dei piatti tipici che spesso vanno venduti anche ai turisti per le vie delle città.

Basti pensare alla lunga tradizione culinaria che coinvolge prevalentemente città come Roma, Napoli, Bari, Cagliari, Catanzaro, Palermo e Catania. Queste sono alcune delle città dove lo Street food è molto più importante di quanto in realtà possiamo immaginare.

Non facciamo riferimento soltanto ad alimenti incredibili, le quali si fondano su ricette tramandate dei genitori in figlio, ecc… ma di un rapporto bontà prezzo che va ben oltre quanto possiamo immaginare.

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva proprio dai costi da sostenere per un pranzo completo sotto ogni punto di vista in questa città italiana.

Cibo da strada con meno di 1 euro, i menu low cost

Ebbene sì, in moltissime città italiane la tradizione culinaria dello Street food non garantisce soltanto la possibilità di poter degustare alcuni dei piatti tipici della zona, ma al tempo stesso di risparmiare sui pranzi e cene effettuati fuori casa.

Non a caso, da questo punto di vista l’attenzione dei media e dei social si concentra sulla Sicilia e in particolar modo sulla città di Palermo dove investendo 1 solo euro potrai mangiare qualcosa incredibilmente buono.

Ecco cosa puoi mangiare nella città dello Street food

Effettuare un giro per la città di Palermo possiamo vedere come lo Street food è molto radicato, ogni quartiere ospita dei negozi aperti al pubblico dove poterle gustare i prodotti tipici della tradizione culinaria siciliana.

Recentemente un influencer, non a caso, ha deciso di effettuare un giro per Palermo e rivelare tutto ciò che si può mangiare con un euro, effettuando pranzi e cene incredibili mentre ci troviamo a visitare il capoluogo siciliano, tenendo conto del fatto che molti dei punti vendita dello Street food si trovano proprio nel cuore del centro storico. In particolar modo, 1 euro sarà sufficiente per comprare il tipico sfinciollo, oppure l’arancina e persino la ravazzata con il ragù. Il tutto non finisce di certo qui, perché con questa somma possiamo concederci persino il dolce, dato che un cannolo farcito al momento con ricotta e canditi vi costerà, appunto, solo ed esclusivamente un euro.