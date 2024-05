Addio dentifricio, butta via anche lo spazzolino: da domani ti lavi i denti con queste pastiglie | Il business del tuo dentista è morto e sepolto

Puoi dire addio definitivamente al dentifricio, da domani ti puoi lavare i denti con queste pastiglie, una vera e propria rivoluzione.

Il mondo dell’igiene negli ultimi anni sta subendo una vera e propria rivoluzione, sta cambiando il modo in cui gli italiani si pronunciano ai prodotti per prendersi cura di se stessi e della propria casa, il mercato attualmente ci propone una serie di alternative veramente molto valide.

Tutto questo sta succedendo per via della sempre maggiore attenzione che si sta riservando alla difesa dell’ambiente, oltre che al risparmio. Due argomenti che sono veramente molto caldi nelle discussioni tra i cittadini del mondo intero.

Per molto tempo, anzi forse per troppo non si è fatta abbastanza per il mondo, che adesso ci sta letteralmente mostrando il conto da pagare. Quello che ci sta chiedendo a gran a voce è di adottare uno stile di vita più Green, che gli possa permettere di tornare ad essere un luogo in cui è possibile avere un livello di benessere elevato.

Tutto questo è possibile solo adottando una serie di abitudini e uno stile di vita, che siano quanto più rispettose possibili dell’ambiente. Il tutto parte dalla lotta spietata a quelli che sono i materiali più inquinanti in assoluto. Ecco allora alcune possibilità tra cui scegliere.

La lotta spietata alla plastica

È ormai da qualche anno che è iniziata quella che potremmo finire come una vera e propria lotta alla plastica. Come sappiamo questo è un materiali che in assoluto danneggia maggiormente l’ambiente. Purtroppo dobbiamo riconoscere che buona parte della colpa per questo è la nostra, considerando che la plastica sebbene riciclata può avere una seconda e anche una terza vita. Non sono pochi i brand che hanno deciso di utilizzare proprio la plastica per produrre le proprie collezioni, che si tratti di abbigliamento per bambini, adulti o scarpe.

Stanno piano piano scomparendo dal commercio alcune confezioni in plastica. Già da un po’ nei punti vendita è impossibile trovare piatti e bicchieri di plastica come quelli che si usavano in precedenza, anche nei take away dei fast-food utilizzano ormai carta e legno. Un cambiamento di rotta letteralmente radicale.

Igiene personale e lotta alla plastica

I prodotti per l’igiene personale sono forse quelli che potremmo ritenere colpevoli della grande quantità di classe plastica presente nel mondo. Ecco che allora, per tutto questo, stanno nascendo dei brand che permetterebbero di avere un’alternativa molto valida questi noi tutti. Uno di questi è 900, la cui filosofia parte dal presupposto buona parte dei detergenti che utilizziamo quotidianamente si compone di acqua

L’azienda propone dei detergenti per cui ne impasta una piccola quantità da sciogliere nell’acqua, per poter avere lo stesso risultato dei prodotti che si acquistano al supermercato. Tutto può essere acquistato con un abbonamento mensile e in riordino costante in base alle proprie esigenze. Molto interessante il loro dentifricio in capsule masticabili. È un prodotto che permette di evitare il consumo ossessivo della plastica delle confezioni di prodotti.