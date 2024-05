Sai che puoi risparmiare più di 1.000€ all’anno scegliendo il supermercato giusto? | I conti in tasca te li fa Altroconsumo, fidati degli esperti

In un periodo storico in cui tutti gli italiani sono alla ricerca del risparmio per la spesa di beni di consumo, ecco che Altroconsumo ha rivelato come poter “risparmiare” davvero.

Varie indagini sociali hanno permesso di esaminare attentamente il modo in cui è cambiata la società italiana, dato che sempre più famiglie e non solo, sono alla ricerca di un reale concreto risparmio nelle spese da sostenere anche da un punto di vista di acquisti di prima necessità.

Sulla base di tale motivazione, dunque, è stato riscontrato che molti cittadini effettuano la loro spesa tenendo conto del volantino delle offerte ed effettuando un vero e proprio tour de force tra più supermercati per poter acquistare il prodotto il prezzo migliore.

Quanto detto, dunque, ha poi permesso di individuare quali sono i supermercati ai quali rivolgersi per ottenere un risparmio considerevole a fine mese, il quale si traduce in un bel puzzolente entro la fine dell’anno.

Utile da questo punto di vista, poi, troviamo il nuovo report pubblicato recentemente da Altroconsumo.

Come possiamo risparmiare sulla spesa?

Sono numerosi gli escamotage che possiamo mettere in atto per risparmiare effettivamente sui posti della spesa, in modo tale da non trovarsi a fine mese con il fondo corrente in rosso.

Possiamo fare affidamento ai vari volantini pubblicitari, qui dove vengono segnalati i prodotti in offerta e le modalità per poterli ottenere, dato che in alcuni casi bisogna essere in possesso della carta del supermercato per poter procedere poi all’acquisto vantaggioso. Nel frattempo, possiamo fare anche affidamento ad eventuali coupon o bonus spesa presentata alla cassa ammortizzando così i costi. Il tutto non finisce di certo.

Ecco quali sono i supermercati che ti fanno spendere di meno

In particolar modo, durante le ultime settimane a colpire particolarmente cittadini è stato il nuovo report pubblicato da Altroconsumo, il quale ha individuato i supermercati dove effettivamente potrebbe essere garantito un risparmio per i cittadini. Si tratta di una catena di supermercati che mette il cittadino nelle condizioni di risparmiare anche 1085 euro l’anno.

L’attenzione di Altroconsumo, quindi, si è concentrata su tre categorie di supermercati che si trovano nel cuore di Milano. Nell’elenco, dunque, figurano l’Esselunga di via Andrea Solari 29 e Viale Suzzani 221 con coefficiente 107, seguiti da Iperal Viale Monza 241 anche questo con coefficiente 107 è il Conad di via Bernardo Quaranta numero 42 con coefficiente 109. Questi sono i supermercati che nel capoluogo lombardo, dunque, vengono prediletti dalle famiglie per il rapporto qualità convenienza.