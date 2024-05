Assicurazione RC auto, se sei nell’elenco dei fortunati puoi stipulare una polizza col 30% di sconto | Controlla se hai l’età giusta per ottenerlo

Esistono diversi casi in cui può risparmiare sulla spesa da sostenere per l’RC auto, ma se rientri in questo elenco e hai l’età giusta potrai risparmiare ulteriormente il 30%.

Durante gli anni sono stati numero gli espedienti e messe a disposizione degli italiani per risparmiare sulla stipulazione della propria assicurazione legata alla macchina. Si tratta di formule contrattuali che rendono il pagamento dell’assicurazione più sostenibile da chi lo stipula. Tenendo conto di alcuni fattori legati alla propria automobile.

Un esempio pratico per capire quanto siamo un incendio, non a caso, è rappresentato dal caso in cui l’automobilista e nelle condizioni di poter stipulare dei contratti vantaggiosi qualora fosse in possesso di una macchina d’epoca.

Nel lungo elenco dei casi preferenziali che garantiscono uno sconto sui contratti di copertura assicurativa, inoltre, troviamo anche alcuni legati all’età del contraente che può usufruire così di uno sconto.

Non resta che scoprire di cosa si tratta nello specifico e come poter intervenire per ottenere il fatidico sconto, il quale può arrivare anche al 30%.

Quali sono i casi che garantiscono lo sconto sull’assicurazione RC auto

Non va dimenticato che il costo medio di un’assicurazione auto si aggira intorno ai 300 euro in su, il tutto a seconda della classe di merito. In casi come questi, dunque, l’assenza di sanzione amministrative e incidenti permettono all’automobilista di vedere cambiare la propria classe di merito e insieme a questa anche i costi da sostenere da un punto di vista contrattuale.

Il tutto non finisce di certo qui, perché se sei in possesso di macchine ibride ed elettriche puoi ulteriormente risparmiare con degli sconti pensati su misura per coloro che hanno deciso di investire in tal senso.

In questo modo risparmi fino al 30% per l’assicurazione

Nel momento in cui acquistiamo delle auto elettriche o ibride, quindi, le varie assicurazioni mettono a disposizione degli sconti per coloro che vogliono assicurare la propria macchina. Il tutto non finisce di certo qui, perché gli sconti vanno suddivisi per categoria e anche età del contraente, ecco di cosa si tratta nello specifico.

Secondo quanto reso noto, le auto ibride consentono il risparmio del 10% sulle polizze mentre quella elettriche il 30%, un risparmio di 100 euro annui per tutti coloro che stanno cercando il miglior prezzo. Inoltre, lo sconto in questione non è concesso solo esclusivamente a coloro che hanno acquistato questo tipo di automobili, ma il contraente deve avere l’età compresa tra i 40 e 60 anni in modo tale che i costi da sostenere si abbassino ulteriormente.