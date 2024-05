Allerta WhatsApp: la piattaforma inizia a bloccare gli utenti che mandano questo genere di messaggio | Non potrai più usarlo

Grandi novità in arrivo per tutti coloro che sono in possesso di un profilo su WhatsApp, con questi messaggi ti bloccano gli account non potrei più parlare con nessuno.

Negli ultimi anni sono stati davvero numerosi gli aggiornamenti effettuati sull’applicazione di WhatsApp, il tutto affinché questa potesse rispondere alle esigenze dei suoi utenti nel quotidiano.

Tra le funzioni introdotte recentemente troviamo la possibilità di cancellare i messaggi, i messaggi effimeri che si cancellano in un lasso di tempo che va dalle 72 ore, ai 7 giorni ai 90 giorni. Nel frattempo, è stata introdotta anche una nuova novità e che fa riferimento alla possibilità di reperire i messaggi vecchi selezionando la data di riferimento sul calendario.

Il tutto non finisce di certo qui, perché l’applicazione di WhatsApp sta lavorando attivamente a uno strumento in grado di limitare i messaggi se non esegui questa semplice regola.

Ecco di cosa si tratta nello specifico e quando avviene davvero il blocco dell’applicazione, la quale ci vieta di mandare i messaggi.

Allerta WhatsApp, ecco cosa sta succedendo agli utenti

Si tratta di una notizia davvero incredibile, la quale ha colto di sorpresa gli utenti che utilizzano WhatsApp prevalentemente per questioni lavorative. La funzione che è stata introdotta recentemente, la quale si trova attiva in fase sperimentale in Spagna, blocca la trasmissione di alcuni messaggi.

In particolar modo, l’attenzione viene concentrata su quei messaggi da ritenere spam in quanto pubblicità o inviati costantemente ad altri utenti. Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo, tale incentivo è diretto ad un’attività errata di divulgazione come a volte capita su Facebook attraverso i vari gruppi.

In questo caso il tuo account verrà bloccato su WhatsApp

Il nuovo aggiornamento allo scopo di mettere in atto un’attività di controllo di tutti gli utenti, così da capire chi sta effettuando questo tipo di spamming senza sfruttare gli strumenti che sono stati messi a disposizione per un eventuale divulgazione in campo business, come ad esempio i Canali WhatsApp.

Infine, dopo aver individuato questo tipo di operazione scorretta il quartiere generale di WhatsApp provvederà a bloccare l’invio dei messaggi da parte dell’utente in questione in ottemperanza istruzioni dell’account per comportamento problematico, il tutto per un lasso di tempo stabilito superato il quale si può ritornare a usare il proprio profilo liberamente. Sul sito WABetaInfo è possibile leggere anche quanto segue: “Gli utenti limitati potranno comunque ricevere i messaggi e rispondere ad essi dalle chat e dei gruppi esistenti. Tuttavia, viene limitato l’account anziché vietarlo del tutto, si tratta di un’opportunità offerta agli utenti per correggere un comportamento senza perdere completamente l’accesso ad attività“.