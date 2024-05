Benzina a 1 euro al litro, il sogno diventa realtà | Distributori assaltati e file chilometriche, è la fine di un incubo

File chilometriche e distributore preso letteralmente d’assalto, questa la situazione ora che si può avere la benzina a solo 1 euro al litro.

Negli ultimi mesi il caro benzina ha interessato l’intera Europa. Una situazione che non è affatto facile per tutti gli automobilisti, che hanno dovuto far fronte alla spesa maggiore per poter utilizzare la loro vettura. L’Italia ha visto addirittura raddoppiare il costo del carburante.

Le ultime settimane pur non potendo dire che il prezzo si sia abbassato, è possibile affermare che in ogni caso, il prezzo della benzina si è fermato su valori abbastanza accettabili. Il timore è che però avvicinandosi l’estate e le partenze per le vacanze, è possibile che vi siano in caro, questa a discapito delle tasche di tutti gli italiani.

Contrastare questa tendenza all’aumento, dei costi del carburante, sembra essere estremamente difficile. In effetti si tratta di un bene che per tutti diventa prezioso, se pensiamo all’utilizzo che si fa dalla vettura in maniera quotidiana.

Eppure sembra che ci sia la possibilità di poter fare il pieno all’automobile con la benzina che costa solo un euro al litro. Sembra quasi un sogno impossibile realizzare eppure potrebbe effettivamente essere realtà.

I prezzi più alti dell’intera Europa

La notizia che forse sconvolge dagli automobilisti, è che il prezzo praticato in Italia per il carburante, non è nemmeno il più elevato che sia nell’intera Europa. Ci sono stati all’interno della comunità europea, che hanno un prezzo ancora più alto rispetto a quello che ti viene vaticano nel nostro paese.

Tra i paesi in cui la benzina ha un costo maggiore troviamo Monaco, dove si raggiunge i 2,130 euro al litro, a seguire l’Islanda e la Grecia dove la benzina costa 1,828 € al litro. Di contro però ci sono anche paesi in cui è possibile pagare la benzina a un prezzo veramente bassissimo.

Dove poter fare la benzina a solo un euro al litro

Dove la benzina è possibile pagarla meno troviamo l’Azerbaigian, dove ha un costo di soli 0,536 € al litro. Un prezzo molto basso che è dovuto alla presenza di petrolio in cassa all’interno del paese, lo stesso si può dire della Russia, dove il costo si assesta a 0,550 € al litro, a seguire la Bielorussia con 0,653 € al litro.

Per quello che riguarda i maestri dell’Unione Europea, la Slovenia è il posto più più conveniente, con i suoi 1,242 € al litro, seguiti dai 1,288 € al litro della Bulgaria e 1,331 € al litro della Croazia.