Autovelox, questo dettaglio nel verbale sfugge sempre quando controlli la multa | Se manca quel dato puoi cestinare tutto, succede a un automobilista su due

Autovelox, quando controlli la multa non ti dimenticare di verificare questo elemento, altrimenti la multa potrebbe non essere valida.

Negli ultimi mesi non sono state poche le discussioni nate in merito agli autovelox, le critiche arrivate nei confronti di questi dispositivi. Essi dovrebbero essere utilizzati dalle forze dell’ordine per rendere le strade molto più sicure, per fare in modo che, anche gli automobilisti più indisciplinati rispettino le regole del Codice della strada.

Quest’ultimi è stato ampiamente modificato, in particolare si è provveduto ad inasprire le multe per tutti coloro che infrangono la normativa. Tra i comportamenti sanzionati più duramente, anche il superamento del limite si velocità.

Questo è vero nella prospettiva in cui si pensa alle conseguenze dell’elevata velocità alla guida. Quando si procede a velocità troppo elevate, si rischia di non poter intervenire velocemente nel caso in cui si presenti un qualsiasi pericolo. L’auto avrà un tempo di reazione di gran lunga maggiore e proprio per questo motivo il legislatore ha deciso di intervenire in merito.

Allo stesso tempo, però, si sono accesi anche i riflettori nei confronti degli autovelox, che dovrebbero essere apparecchiature in grado di aiutare le forze dell’ordine a controllare gli automobilisti indisciplinati.

Le regole in tema di autovelox

L’idea di base è quella che la presenza di un autovelox possa spingere l’automobilista ad adottare un comportamento che sia corretto. Quindi portandolo a rispettare i limiti di velocità. In genere si procede alla loro installazione sulle strade su cui sono successi incidenti o quelle particolarmente pericolose.

L’autovelox deve essere appositamente segnalato sulla strada, dato che si tratti di un elemento fisso o mobile. Inoltre una sentenza della Corte di Cassazione ha indicato che l’autovelox deve essere omologato ed aver ricevuto il periodico intervento di taratura, che in pochi conoscevano fino a questo momento.

Cosa si intende per taratura

Sembra che la sentenza in questione sarà in grado di far spegnere un gran numero di autovelox. Questi devono ricevere ogni anno la taratura, ovvero devono essere in grado di misurare nella maniera precisa la velocità della vettura.

Se l’intervento non avviene le multe che vengono emesse sono da considerarsi non valida. Quello che si consiglia quindi, all’automobilista è di contestare la sanzione ricevuta.