Questa è la fascia oraria che devi usare per avviare lavatrice e lavastoviglie | Prendi in mano il contratto di fornitura elettrica, è scritto lì

Attenzione ai consumi in casa e in particolar modo quando usi sia la lavatrice che la lavastoviglie, ci sono delle cose che devi necessariamente sapere.

Nel momento in cui parliamo di utilizzo degli elettrodomestici in casa, dunque, dobbiamo prestare sempre e comunque attenzione alla tipologia e consumi, così da contenere i costi e fare in modo che la bolletta non diventi un salasso.

Uno degli errori che comunemente commettiamo, non a caso, è determinato dalle modalità di utilizzo che facciamo di alcuni tipi di elettrodomestici che compongono la nostra quotidianità in casa, motivo per cui tendiamo ad utilizzarli ogni quando è necessario, ignorando i reali consumi.

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva proprio dal moto in cui la maggior parte di noi usa la lavastoviglie e persino la lavatrice senza badare ai consumi, motivo per cui proprio loro sono quelle che incidono maggiormente sulla corrente elettrica.

Per evitare che questo accasa, quindi, dobbiamo davvero rimodulare il loro utilizzo e fare in modo di prestare moltissima attenzione a determinate fasce orarie.

Attenzione a come usi la lavastoviglie e la lavanderia

L’ampio uso che facciamo di questi due elettrodomestici non andrebbe fatto così a cuor leggero come spesso accade, ma la prima cosa che dobbiamo ricordare quanto, in realtà, consumino da un punto di vista elettrico.

Per capire meglio quanto stiamo dicendo, la lavatrice consuma 2,5 kWh, dato che cambia anche a seconda delle dimensioni e dei lavaggi che possiamo effettuare con l’elettrodomestico. La lavastoviglie, invece, ha dei consumi che possono scendere anche fino a 1 kWh ma, anche in questo caso, tutto dipende dal tipo di elettrodomestico e dei programmi che vengono usati di volta in volta. Sulla base di tale motivazione, dunque, non resta che porsi la seguente domanda: cosa fa lievitare i consumi?

Durante questa “fascia oraria” consumerai pochissimo

Da moltissimi anni a questa parte sono state inserire delle fasce di consumo della corrente elettrica, grazie alle quali è possibile attenuare i costi e risparmiare così di bolletta in bolletta. La prima cosa da non dimenticare è che la Fascia F1 è quella più cara e va dalle 8:00 alle 19:00, dal lunedì al venerdì, durante la quale è meglio evitare di usare vari tipi di elettrodomestici se non quelli necessari.

La Fascia F2, invece, ha dei costi più contenuti e dalle 19:00 alle 23:00 nei giorni feriali e dalle 7:00 alle 23:00 solo il sabato. La più economica sono quelle che vanno dalle 23:00 all 7:00, durante al quale è consigliabile effettuare sia lavaggi in lavastoviglie e lavatrice, motivo per cui questa è la fascia più indicata durante la quale azionare questi due elettrodomestici che hanno un consumo considerevole.