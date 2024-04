Se ti devi sposare ma sei a bolletta manda al diavolo i wedding planner | Con questo trucco di Chat GPT risparmierai 5.000€

Chi lo ha detto che per sposarti hai bisogno del Wedding planner? Se il tuo matrimonio si avvicina, ma non hai soldi per pagare un professionista, ChatGPT ti viene incontro.

Dicono che il matrimonio sia passato di moda, che ormai non ci si sposa più, che le giovani coppie decidono di convivere, di fare i bambini, di costruire la propria famiglia senza però ricorrere al rito del matrimonio.

Questo è quello che ci vogliono far credere, probabilmente per buona parte delle coppie e anche la verità, ma ci sono anche coloro che desiderano fortemente realizzare il loro sogno d’amore. Insomma il matrimonio non è passato di moda, probabilmente non succederà mai.

Non sono poche le coppie che vorrebbero coronare il Sogno del matrimonio, ma che si scontrano con un budget limitato, con un in costo della vita che sembra essere sempre in crescita. Tutto questo influenzerebbe i matrimoni e le scelte delle giovani coppie.

Ci sarebbe però un modo che permetterebbe di risparmiare ben 5000 €. Stiamo parlando di ChatGPT, l’intelligenza artificiale che avrebbe permesso ad alcuni giovani di organizzare un matrimonio perfetto, senza dover spendere un occhio della testa. Ecco in che modo essa può essere utilizzata.

ChatGPT non sempre è un male

Nell’ultimo anno si è sentito parlare spesso nell’intelligenza artificiale, nella sua applicazione concreta in ogni singolo campo della vita quotidiana di un individuo. Moltissimi coloro che hanno additato l’AI, ritenendola responsabile di una riduzione delle possibilità lavorative, di un intervento in rami in cui prima la presenza umana era imprescindibile.

L’intelligenza artificiale però, non è altro che il risultato di uno sviluppo tecnologico a cui assistiamo quasi impotenti. Quello che forse bisogna fare è prestare buon viso a cattivo gioco, cosa vorrebbe dire questo? Semplicemente che ci sono alcuni aspetti dell’intelligenza artificiale che ci possono essere di grande aiuto, che possono permetterci di provvedere ad alcune attività, senza dover spendere del denaro, farle più velocemente e con risultati migliori.

Organizzare il matrimonio con ChatGPT

A raccontare la loro storia sarebbe stata una coppia di New York, che pensava ormai di dover rinunciare al loro matrimonio per via di un costo troppo salato che gli era stato presentato dalla Wedding planner. 5000 € era la spesa che dovevano affrontare per poter avere i suoi servizi.

Ad aiutarli in ciò sarebbe stata appunto, ChatGPT, grazie alle quali avrebbero provveduto alla ricerca di tutto ciò che poteva essere utile alla cerimonia.un matrimonio perfetto e 5000 € risparmiati.