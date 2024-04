Cucina con il ‘passive cooking’, la tecnica raccomandata da Barilla per ridurre dell’80% la fattura energetica

Barilla consiglia una tecnica per cucinare che riduce la spesa dell’80% sulla tua bolletta. Si chiama passive cooking.

Se ci sono delle certezze all’interno di una casa, e che da una parte cucinare è indispensabile, allo stesso tempo però risparmiare energia che sia derivante dall’elettricità, o dal gas, e è veramente importante. Il caro delle bollette con cui tutte le famiglie hanno dovuto fare i conti, ha portato ognuno di noi a cercare delle alternative alle abitudini quotidiane che si avevano in precedenza.

Risparmiare sull’energia elettrica sembra essere abbastanza facile. Si inizia a spegnere la luce, sfruttando l’illuminazione naturale, si continua a scegliendo degli elettrodomestici che siano di una classe particolarmente alta. Si presta poi attenzione a quelli che sono gli elettrodomestici che invece di spegnere, mettiamo in stand-by, a volte senza nemmeno accorgercene.

Ma per quello che riguarda il gas invece, come è possibile avere un buon risparmio? Navigando sul web non sono poche le tips di risparmio che si possono ottenere per quello che riguarda il gas. Buona parte delle attenzioni si rivolge nei confronti della caldaia, dei termosifoni, dei riscaldamenti in generale.

A consigliare un modo efficace che poter avere un buon risparmio, questa volta sarebbe addirittura una delle aziende più importanti per quello che riguarda la produzione alimentare. Ci riferiamo a Barilla. Colosso per quello che riguarda la produzione di prodotti prodotti da forno e similari, ci offre un consiglio perfetto per risparmiare cucinando.

Il passive cooking e le numerose polemiche

Di passive cooking probabilmente qualcuno si ricorderà che già si era iniziato a parlare la scorsa estate. In effetti non è certo la prima volta che risulta esservi una vera e propria emergenza per quello che riguarda il risparmio economico sul gas. Quindi nei tanti consigli che sono arrivati per poter avere un po’ di risparmio, ecco che è arrivato una cucina alquanto alternativa.

In molti, avevano fatto ironia sull’idea di cucinare senza l’utilizzo del gas. Potrebbe sembrare assurdo ma in realtà il metodo da applicare è molto semplice e potrebbe ridurre la fattura dell’energia almeno dell’80%.

Come applicare il metodo

A spiegare in che modo si dovrebbe applicare il metodo di una cucina passiva, è appunto Barilla. In buona sostanza si mette la solita pentola di acqua sul fuoco a bollire. Si mette la pasta nell’acqua, e si lascia bollire per due minuti, poi si procede spegnendo il fuoco.

Quindi si lascia cuocere la pasta per l’intero minutaggio di cottura. Senza andare a sottrarre i due minuti in cui è stata nell’acqua che bolliva. In questo modo si può risparmiare buona parte del denaro che si sarebbe speso per la bolletta del gas.ovviamente lo stesso vale per tutti coloro che hanno un piano a induzione.