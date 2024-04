Metti un bastoncino di cannella nel frigo: il segreto sconosciuto per evitare questa terribile rogna | Ti succede ogni settimana

Cannella in frigo? Un segreto che pochi conoscono ma che ti aiuterà ad evitare un problema comune. Usa questa spezia, ti sorprenderà.

La cannella è una delle spezie più utilizzate nella preparazione dei dolci ai quali dona un aroma tipico e un profumo pungente riconoscibilissimo.

La troviamo in commercio sotto forma di bastoncini, o in polvere, e viene ricavata dalla parte interna della corteccia di alcuni alberi mediante essiccazione.

Le varietà più diffuse sono due, la Ceylon, proveniente dallo Sri Lanka e più costosa, e la Cassia, che proviene invece dalla Cina, è più economica e presenta un aroma più secco.

Ma oltre agli usi nella pasticceria, la cannella si presta anche ad altre preparazioni, alcune delle quali meno consuete e spesso sconosciute ai più. Per esempio, hai mai provato a metterla in frigo? Per sapere perché, continua a leggere.

Cannella: prova a metterla in frigo

La cannella ha un profumo intenso e speziato che riempie decisamente l’ambiente quando viene utilizzata per cucinare per esempio dei golosi biscotti. Se ti piace il suo aroma, perché non trasformarla in un deodorante per ambienti? Ti basterà aggiungere 20 gocce di olio essenziale alla cannella in un erogatore spray pieno di acqua e utilizzarlo tutte le volte che vuoi. Il suo profumo poi può essere utilizzato per deodorare armadi e cassetti. Prepara dei sacchetti con bastoncini di cannella e altre spezie come ad esempio alloro e chiodi di garofano. Non solo profumerà la biancheria ma terrà anche lontane le tarme.

Ma la cannella è una spezia utile anche per la cura del corpo. Con 9 cucchiai di spezia in polvere aggiunti in una tazza di vodka e lasciati riposare per 2 settimane, avrai creato un naturalissimo collutorio. Ricordati di filtrare con un colino.

I mille utilizzi di una spezia

Come per molte altre spezie anche la cannella è un ottimo rimedio naturale contro alcuni malanni di stagione. Prepara un infuso per combattere il raffreddore mescolando un cucchiaino da tè di polvere di cannella in una tazza di acqua bollente. Mescola, lascia riposare una decina di minuti, filtra e bevi, in breve respirerai meglio. Non abusarne però, bevi al massimo 3 tazze al giorno, potrebbe influire sull’assunzione di alcuni farmaci.

Infine ecco all’uso della cannella in frigo. Quante volte ti è capitato di aprire lo sportello dell’elettrodomestico ed essere assalito dal cattivo odore? Combattilo così: prepara in un recipiente una miscela con mezza tazzina di bicarbonato e due cucchiai di cannella in polvere, e tieni in frigo. Tutti gli odori spariranno in un attimo.