Curriculum, da ora devi riscriverlo con questo nuovo font: se non ti chiamano questo potrebbe essere il motivo | Aumenta le tue chance

Da questo momento in avanti per scrivere il tuo curriculum devi assolutamente utilizzare questo nuovo font.

Scrivere il proprio curriculum vitae si rivela qualcosa di veramente importante e anche impegnativo. Infondo il curriculum il primissimo contatto che sia con l’azienda per cui ci si candida a un lavoro. In genere coloro i quali sono impegnati nella selezione del personale come primo step leggono il curriculum appunto, per potersi fare un’idea generale di quelle che sono le competenze del candidato.

Facile immaginare che nel momento in cui si aprono delle posizioni lavorative, considerando la grande difficoltà a trovare lavoro, per la maggior parte degli italiani italiani, il numero di curriculum che arriva all’azienda è veramente spropositato rispetto ai posti messi a disposizione. Ovviamente procedere con un colloquio orale a tutti coloro che inviano il curriculum è quasi impensabile. Ecco che allora grazie a questo documento sarà possibile procedere a una prima scrematura.

All’interno di ogni curriculum dovrebbero essere indicate le generalità dell’individuo, il titolo di studio, ulteriore abilità, l’esperienza lavorativa pregressa. Qualcuno commette l’errore di non scrivere il curriculum non avendo alcuna esperienza lavorativa maturata. Non c’è errore più grande.

Ovviamente affinché il documento sia valido, permettendo all’individuo di avere una possibilità di ottenere il lavoro, deve essere scritto bene, ma deve essere anche estremamente illeggibile.

Un curriculum per ogni candidatura

L’errore più grave che si commette è quello di scrivere un unico curriculum da inviare qualsiasi sia la tipologia di lavoro per cui ci si voglia candidare. Invece occorrerebbe procedere a una scrittura del documento che sia indirizzata verso una tipologia di lavoro piuttosto che un’altra.

In particolare è importante che si inseriscano all’interno della descrizione le esperienze lavorative, eventuali corsi di formazione altri elementi utili che siano riferite alla posizione lavorativa per cui ci si candida. Si potranno quindi tralasciare tutte quelle informazioni che a seconda del lavoro per cui ci si candida, non sono rilevanti.

Deve essere semplice da leggere

Nel momento in cui si invia il proprio curriculum occorre tener presente che attualmente esso potrebbero non essere stampato, ma semplicemente letto da un dispositivo dotato di connessione Internet. Quindi dovrebbe essere ben leggibile tanto dal pc, quanto dallo smartphone.

Proprio pensando a tutto questo Microsoft avrebbe sviluppato un nuovo font che rende il documento più leggibile. Dopo più di 10 anni in cui veniva utilizzato perlopiù calibri adesso per la scrittura del proprio curriculum o occorrerebbe scegliere Aptos, una scrittura semplice da leggere su qualsiasi piattaforma, anche sui piccoli schemi mobile.