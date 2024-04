Terrore Agenzia delle Entrate, da ora basta tremare | Il trucchetto per schivare tutti i controlli del Fisco, dormi sereno

Se sei terrorizzato dall’Agenzia delle Entrate da questo momento in avanti ci sarebbe un modo per sfuggire al controllo.



L’agenzia delle entrate ha da tempo aperto la lotta a quelli che sono i furbetti del fisco. In effetti l’evasione fiscale è un problema che affligge la nostra nazione e che deve essere contrastata per riuscire a migliorare l’economia italiana generale. I metodi che sono stati pensati per lottare contro l’evasione fiscale sono molteplici.

Per quello che riguarda i professionisti è stato introdotto il sistema della fatturazione elettronica e successivamente gli scontrini e i corrispettivi, anch’essi elettronici. Un sistema che non solo permette al fisco di procedere più facilmente con i controlli, ma anche di rendere più semplice il mantenimento della contabilità da parte del professionista.

Ovviamente occorre però provvedere a controlli anche nei confronti dei cittadini che hanno un lavoro dipendente e che ogni anno devono presentare la dichiarazione dei redditi. Per loro sono previsti controlli da parte dell’agenzia delle entrate.

Chi viene scoperto a falsificare la dichiarazione dei redditi o chi omette alcune indicazioni per quello che riguarda i redditi guadagnati nell’arco dell’anno. Ovviamente i controlli, fatti a campione, incidono anche su coloro che non hanno assolutamente nulla da nascondere.

Si può procedere in autonomia

In una serie di provvedimenti che, mirano a rendere le procedure burocratiche molto più semplici, dopo che l’INPS ha fatto in modo di permettere ai cittadini di procedere con alcune pratiche online, adesso anche l’Agenzia delle Entrate.

Infatti da quest’anno sia per le persone fisiche che per i liberi professionisti, è prevista la possibilità di procedere con la dichiarazione dei redditi in maniera autonoma. Il Sistema dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini il modulo precompilato. Con pochi click si può compilare facilmente il 730.

Euro – fonte_depositphotos – lineadiretta24.it Come evitare il controllo del Fisco Anche chi è perfettamente in regola con le dichiarazioni, vorrebbe evitare che venissero fatti ulteriori controlli, che sono sempre una scocciatura. Ma per comprendere come sia possibile evitare i controlli del Fisco è indispensabile sapere che sui dati che vengono indicati automaticamente non vi sono ulteriori controlli. Quindi provvedendo in autonomia online è possibile in una qualche misura evitare ulteriori controlli.