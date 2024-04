Nuovi Ecobonus auto: rottama il tuo catorcio una buona volta | Ti fanno un mega sconto di 13.500€

Il 2024 è l’anno degli ecobonus dei quali approfittare per rottamare le nostre vecchie macchine, in casi come questi, poi, avrai un maxi sconto.

Negli ultimi anni si è parlato attivamente della possibilità di incentivare l’uso delle auto elettriche, così da diminuire le immissioni di carburante nell’ambiente, con obiettivo zero immissioni.

Si tratta di un progetto a lungo termine che vede impegnate tutte le nazioni dell’Europa, Italia compresa, un processo che prevede incentivi economici che possano rendere più accessibili auto elettriche e non solo.

Un esempio per capire quanto detto, non a caso, è rappresentato proprio dal nuovo ecobonus che è stato presentato con la Legge di Bilancio presentata a dicembre del 2023.

Una grandissima opportunità, quindi, che va colta al volo! Ecco in cosa consiste e come poter avere accesso al fondo.

In arrivo un nuovo ecobonus per rottamare la tua macchina

È stato stanziato un ecobonus che permetterà agli italiani di gestire nel migliore dei modi la spesa dedicata alle automobili a seconda del proprio utilizzo. Basti pensare che questo incentivo economico ha dedicato un capitolo molto importante per le auto a noleggio per le società del settore.

In tal senso, coloro che sono iscritti regolarmente nel Registro delle Imprese e in linea con tutti i pagamenti relativi alle auto, possono ottenere due diversi tipi di incentivo per rimpiazzare i loro mezzi: per le auto elettriche in relazione alle categorie Euro da 0 a 4 per le quali sono previsti 2500 euro di incentivo con rottamazione, i quali scendono a 1500 se provvediamo senza rottamazione. Per le auto ibride, sempre per le categorie Euro da 0 a 4 l’incentivo è di 2000 euro con rottamazione dell’auto che scenderanno a 1000 senza la rottamazione.

In questo modo otterrai anche 13.000 euro di sconto

L’ecobonus in questione dedica un altro capitolo dedicato teoricamente alle piccole medie imprese che si occupano del trasporto merci, le quali nel 2024 possono beneficiare per conto proprio o terzi di un incentivo diretto al cambio dei mezzi, purché si provveda all’acquisto di veicoli commerciali che devono appartenere alla categoria N1 ed N2.

Secondo quanto reso noto, per questi veicoli commerciali per quelli di classe N1 sono stanziati 4000 euro per quelli che hanno una capacità fino a 1,5 tonnellate, i quali salgono a 6000 euro per i mezzi che sono in grado di trasportare merci da 1,5 tonnellate fino a 3,5 tonnellate. Per quanto riguarda i veicoli N2, l’incentivo sale a 12.000 euro per coloro che hanno una capienza che va da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate. L’incentivo in questione è sempre per i veicoli di classe nord due sale a 14.000 euro per quelli che hanno una capacità di 7 tonnellate fino a 12 tonnellate. Infine, non va dimenticato possono fare accesso all’ecobonus anche coloro che stanno provvedendo alla rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore agli £uro 4.