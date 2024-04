Scollega il wifi del cellulare quando esci di casa | Giri con un pericoloso strumento in tasca ma non lo sai

Dovremmo prestare davvero moltissima attenzione all’utilizzo del nostro smartphone, così come nel caso dell’opzione wifi.

Negli anni abbiamo avuto modo di vedere come siano state introdotte numerose funzioni utili per l’utilizzo del nostro smartphone, un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato dal tasto wifi.

In un periodo in cui la connettività ha una certa importanza, molti di noi preferiscono mantenere attivo il wifi per agganciarsi alla rete libera della propria abitazione e non solo. Questa opzione può avere dei riscontri positivi, ma al tempo stesso ci mette di fronte dei pericoli che spesso tendiamo sottovalutare.

Ci sono delle cose che dobbiamo necessariamente conoscere in relazione all’utilizzo del wifi, alcune delle quali fanno riferimento anche a motivi di sicurezza personale.

Si tratta di dettagli non del tutto irrilevanti in quanto mettono seriamente in discussione la nostra incolumità è quella del nostro smartphone, motivo per cui non dovremmo sottovalutare il problema in alcun modo. Ecco di cosa si tratta nello specifico e come possiamo agire per evitare la problematica legata al wifi del proprio cellulare.

Attenzione a non lasciare mai agganciato il wifi del tuo smartphone fuori casa

Impossibile negare come molti di noi lascino attivo il collegamento wifi sul proprio smartphone senza nemmeno farci caso, che magari siamo abituati a tenerlo acceso dentro casa per risparmiare sulla pacchetto internet con il nostro operatore di riferimento. Eppure, come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza si tratta davvero di un gravissimo errore.

La prima cosa da tenere bene in mente e il consumo della batteria, in quanto si tratterà di una funzione attiva che non serve al cellulare quando siamo fuori casa perché siamo già connessi con il nostro pacchetto dati. Altro dettaglio importante, il wifi attivo non farà altro che cercare reti disponibili e agganciarsi, creando dei problemi di connessione non indifferenti, rimanendo offline per diverso tempo.

Con il wifi accesso corri ogni volta questo pericolo

Lasciando attiva questa funzione del cellulare vuol dire avere una porta costantemente aperta che dà l’accesso al nostro smartphone, soprattutto nel momento in cui si aggancia a reti che hanno bisogno di una speciale condivisione dei propri dati per poter avere accesso.

Quando tali reti internet non sono del tutto sicure, può capitare che il nostro telefono cellulare diventi particolarmente tracciabile disegnando una mappa di quelle che sono le nostre abitudini e movimenti, informazioni che possono essere davvero pericolose se ricadono poi nelle mani sbagliate.