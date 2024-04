Aerei, passa il nuovo regolamento: ora puoi portare nel bagaglio a mano quello che vuoi | Lo scanner non serve più

Aerei e bagaglio a mano: cambiano le regole, ora si può portare quello che si desidera. Le nuove normative parlano chiaro.

Chi ha viaggiato in aereo almeno una volta nella vita ha imparato, probabilmente a sue spese, l’importanza del bagaglio a mano.

Riuscire a concentrare tutto ciò che serve per il viaggio nel solo bagaglio a mano è utilissimo per diversi motivi: il risparmio innanzitutto. E poi non corri il rischio di smarrire i tuoi effetti personali, né devi rimanere ore al nastro per attendere le tue valigie.

Di contro però preparare un perfetto bagaglio a mano può essere un vero incubo. Devi stare attento a ciò che vorresti portare con te perché in sede di controllo in aeroporto corri il rischio di essere bloccato e costretto a lasciare qualcosa che è vietata.

Sì perché vi sono diverse regole da rispettare per il trasporto di oggetti negli aerei e nei bagagli a mano. Molti non sono consentiti per motivi di sicurezza, e per qualcuno può essere problematico. Ma le regole sono cambiate, e da oggi potrai portare quello che vuoi. Scopriamo qualcosa di più.

Aerei: cambiano pe regole per il bagaglio a mano

Ci sono alcuni oggetti che le compagnie aeree vietano di portare a bordo per ovvi motivi, altri che potrebbero non sembrare così ovvi. Vietati chiaramente armi da fuoco e oggetti affilati o anche smussati che potrebbero rappresentare un’arma, compresi canne da pesca e skateboard. Vietati ovviamente oggetti infiammabili come bevande alcoliche con contenuto di alcol superiore al 70%.

Consentiti invece rasoi usa e getta, phon e piastre per capelli e tutto ciò che non può essere usato come arma o oggetto contundente. In ogni caso meglio fare preventivamente una telefonata alla compagnia aerea per chiarire ogni dubbio. Anche se con il nuovo regolamento potrebbero non essercene.

La nuova normativa

Tra le restrizioni comuni a tutti per quanto riguarda il bagaglio a mano c’è quella che riguarda liquidi che superino i 100 ml: vietato. Ma da questo 2024 le cose sembra stiano cambiando. A tal proposito vorremmo spiegare che questo divieto è stato introdotto dopo che alcuni terroristi hanno cercato di far esplodere gli aerei su cui erano a bordo con delle bombe liquide.

Ma grazie alla tecnologia potresti non doverti preoccupare più per questa restrizione. Con l’introduzione di nuovissimi scanner 3d, già in uso in alcuni aeroporti statunitensi, gli addetti hanno una visione molto più chiara di ciò che viene trasportato nel bagaglio a mano, compresi i liquidi.