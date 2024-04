Ti telefonano per indurti a rispondere con un “sì”, non cadere mai in questo tranello | Ti cambiano tutto

Stai attento a dire sì al telefono. Ti stanno il più delle volte fregando.

Con la situazione decisamente bella tosta che vige tuttora nel nostro Paese non c’è da starsene tranquilli. Di certo la crisi è fonte di viva preoccupazione per tutti quanti dal momento che collegati ad essa ci sono tanti altri aspetti. Il più ovvio e doloroso è la diminuzione delle ore lavorative o della perdita del lavoro stesso per molti lavoratori.

Il secondo è l’arrivo dei rincari. Indubbiamente quest’ultimi ci pesano sul capo come una sorta di Spada di Damocle. Non c’è stato poi un solo settore che non è stato invaso letteralmente da essi. E noi per riuscire a stare a galla e a pagare tutte quante le spese non sappiamo più come fare. Tanto più che a quelle fisse si aggiungono talora pure quelle impreviste.

Inoltre, tanto per rendere la situazione ancora più difficile da tollerare, non mancano coloro che si studiano ogni giorno mille modi per tentare di fregarci. Diciamo che ormai non c’è limite al peggio e che la fantasia ha superato limiti invalicabili. Il punto è che troppe persone tendono a darci retta e a cadere così nei vari tranelli.

State attenti a dire di sì al telefono o sono dolori

Tra l’altro la maggior parte degli imbrogli oggi avviene sul Web che è un mondo che noi tutti sfruttiamo ogni giorno. Colpiti in maniera particolare in tale direzione sono i Social dove noi il più delle volte ci esponiamo molto, raccontando i fatti nostri e condividendo anche momenti molto privati della nostra vita.

In ogni caso rimangono vive e vegete pure altri generi di truffe. Sì, perché di questo stiamo parlando. Difatti possiamo notare che vengono messe in atto ancora quelle porta a porta dove a farne le spese sono perlopiù persone anziane ma anche quelle telefoniche. E se voi direte un sì di troppo rischiate davvero grosso.

Come ti fregano senza che tu te ne accorga

La faccenda è davvero gravosa e da non sottovalutare dal momento che stavolta i malviventi cercano di fregarci con un gesto che noi compiamo facilmente ogni giorno. Difatti dire di sì quando siamo al telefono, soprattutto al posto del classico pronto, è un gesto molto ma molto comune.

Inoltre anche durante una conversazione con uno dei tanti call center che ci contattano possiamo pronunciarlo anche solo per rispondere a delle domande innocue. Peccato che poi, essendo la chiamata registrata, la nostra risposta viene copiata e incollata in maniera tale da far credere che noi abbiamo accettato un’offerta quando non è stato affatto così.