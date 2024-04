Arriva la chiave bulgara, non ce n’è più per nessuno | I ladri hanno un nuovo passpartout: è tana libera tutti

La sicurezza nella propria abitazione è minata questa volta dalla chiave bulgara, i ladri entrano in casa tua senza nemmeno troppi sforzi.

Durante gli anni sono aumentati a dismisura anche in Italia, considerando che i ladri in questo contesto hanno trovato terreno fertile per affinare le proprie abilità per mettere in atto un furto ad opera d’arte.

Nella maggior parte dei casi si tratta di furti che vengono commessi i proprietari dell’abitazione non si trovano presenti, motivo per cui i mal viventi possono agire indisturbati.

In particolar modo, il ladro agisce su due fattori fondamentali: individuare la casa e il modo in cui poter entrare. Nel secondo casa alcuni speciali tipi di serrature in un primo momento avevano reso questa operazione difficile, ma con i nuovi mezzi messi a disposizione diventa un vero e proprio gioco da ragazzi.

Ciò che attualmente sta terrorizzando gli italiani è la chiave bulgara, il cui utilizzo si sta diffondendo a macchia d’olio anche in Italia. Ecco di cosa si tratta e come possiamo difenderci in tal senso.

La chiave bulgara per forzare casa: ecco di cosa si tratta

Fino a poco tempo fa uno dei mezzi sui quali i ladri facevano affidamento era quella della chiave a Topolino, il quale prende il nome proprio dal famoso personaggio Disney. Si tratta di una chiave che permette di forzare qualsiasi tipo di serratura senza far notare l’infrazione, motivo per cui possono agire indisturbatamente evitando di far notare la propria presenza agli altri attorno.

Allo stesso modo, poi, a riscuotere un grandissimo successo in tal senso è anche la chiave bulgara, la quale ha un costo irrisorio di circa 350 euro e che permette ai ladri di potersi introdurre in tutte le case che desiderano.

Ecco come agisce la chiave bulgara

L’obiettivo della chiave bulgara è quello di replicare tutte le chiavi appartenenti alle serrature con uno sforzo minimo, giusto il tempo di capire come queste sono formate e potersi introdurre così facilmente all’interno dell’abitazione. Non a caso, questo strumento negli ultimi anni è super ricercato dai malviventi.

La forma è la composizione materiale della chiave bulgara, dunque, si adatta a questo tipo di lavorazione in modo tale da agire come se fosse un duplicato della chiave, con l’unica differenza che il ladro in questione potrà ottenere il tutto in meno di cinque minuti ed entrare indisturbato senza che nessuno se ne accorga, portar via ciò che desidera e fa perdere le sue tracce per sempre.