Poste Italiane assume disperatamente: deve trovare più di 1.000 persone entro luglio | Una corsa contro il tempo, approfittane subito

Poste Italiane, è corsa contro il tempo per l’azienda italiana che entro luglio deve assumere ben 1000 persone. Potresti finalmente trovare l’occupazione che fa per te.

Buone opportunità di lavoro per tutti coloro e siamo sicuri siano ancora in tanti, sono alla ricerca di un’occupazione. In questi primi mesi del 2024 si sono aperti numerose possibilità di firmare finalmente un contratto di lavoro che sia effettivamente quello che si attendeva da tempo.

Molti i concorsi che sono stati indetti alla ricerca di nuovi dipendenti. Gli uffici pubblici hanno aperto le loro porte a seguita di due fenomeni, innanzitutto un certo turnover con quelli che sono coloro che da tempi erano dipendenti di un’azienda da tempo e nei prossimi mesi chiederanno il pensionamento. Ma ad aprire nuove posizioni è anche il netto cambiamento del mercato del lavoro.

Adesso l’operai generico faticherà molto di più a trovare lavoro, rispetto a persone specializzate. Una frammentazione del lavoro che, se da una parte ha aumentato le spese di personale da parte delle aziende, dall’altra invece, ha permesso a molte più persone di trovare un’occupazione.

Quindi, in un mercato lavorativo completamente differente, adesso Poste Italiane è urgentemente alla ricerca di personale. Più di 1000 i posti a disposizione.

L’accordo sindacale c’è

I vertici di Poste Italiane hanno firmato un accordo con le organizzazioni sindacali di settore. Quello che è stato possibile ottenere è un gran numero di nuove assunzioni che apriranno le porte a molti dei cittadini alla ricerca di lavoro. Attualmente le posizioni aperte sono numerose e le assunzioni avverranno entro luglio di quest’anno.

L’accordo in questione è stato firmato lo scorso 5 febbraio e a sedersi al tavolo delle trattative sono state diverse sigle sindacali. Ciò che è stato messo sul piatto sono 1085 posti di lavoro all’interno di Poste Italiane, per andare a coprire diversi ruoli, tra cui, addetti allo sportello, consulenti finanziari e non solo.

Come candidarsi

Le posizioni aperte solo dislocate su tutto il territorio italiano, quindi vi sono possibilità veramente per tutti. I requisiti che occorre avere dipendono soprattutto da quella che è la posizione da ricoprire. Per candidarsi è sufficiente inviare accedere al sito ufficiale di Poste Italiane.

Nella sezione “Lavora con noi“, sarà possibile trovare tutte le posizioni aperte e quindi candidarsi per quella che sembra essere più adatta alla propria preparazione e al proprio profilo lavorativo. Entro luglio ci saranno tutti gli inserimenti.