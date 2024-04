Non schiacciare le arance sulla carreggiata | Se le vedi evitale, non sono cadute lì per caso

Stai molto attento a schiacciare delle arance in strada. Evitale se non vuoi finire nei guai.

Che ci azzeccano delle arance poste in una carreggiata? Assolutamente nulla, potremmo tranquillamente rispondere. Ed è su queste basi che dovremmo rizzare le antenne in testa, come si suol dire, oltre che tenere gli occhi aperti. Anzi, sarebbe ancora meglio tenerli spalancati. Ok, questo fatto è assolutamente particolare e in molti staranno già pensando da cosa è nato o è dovuto.

Già il fatto che sia tanto strano ci può fare intuire che nasconda qualcosa di molto torbido. Indubbiamente non ci sono andate da sole lì ma qualcuno le ha portate. Forse alcuni potrebbero pensare che le ha perse inavvertitamente un camion quando ha magari leggermente sbandato. Del resto sovente sulla strada troviamo cartoni e altro materiale per questo motivo.

Addirittura molti automobilisti hanno raccontato di aver notato decine di borse dello sporco cadute dai furgoncini appositi che hanno dato non pochi problemi poi a chi è alla guida e faticava molto a non schiacciarli. Lo stesso si può dire di bottigliette di plastica. Chiaramente se sono di vetro la situazione è ben più grave.

Se vedi delle arance sulla carreggiata evitale o rischi grosso

Difatti quest’ultime, rompendosi, potrebbero andare letteralmente in mille pezzi. E a quel punto i vetri potrebbero andare a tagliare le gomme della nostra auto che così andrebbero a stretto giro a sgonfiarsi. Ci ritroveremmo dunque con esse a terra. E a quel punto saremo costretti a fermarci e a chiedere soccorso.

E nel contempo dovremo necessariamente sborsare dei bei soldini per risolvere la faccenda. E ovviamente non parliamo affatto di qualcosa di piacevole. Non per nulla pensare di aprire il portafoglio con i tempi che corrono per degli imprevisti fa venire il sangue alla testa. Ed è per questo motivo che se vedete delle arance sulla carreggiata non dovreste mai e poi mai investirle.

Ecco come ti fregano

Come poco fa già giustamente accennato non sono lì state messe a caso. Al contrario sono stati dei malviventi a farlo per un preciso scopo. E ora noi vi diremo tutto quanto al riguardo, raccontando come poi entrano in azione. In sostanza questi meravigliosi agrumi contengono al loro interno dei chiodi che poi bucheranno le ruote della vostra auto.

A stretto giro voi sarete dunque costretti a notare che cosa sta accadendo ad esse, sentendo che c’è qualcosa che non va. Scenderete dal veicolo ed ecco che i ladri entrano in men che non si dica in azione rubando ciò che di valore è contenuto all’interno della vostra auto. Parliamo dunque di telefonini, pc e altri dispostivi di Rete Mobile oltre che soldi in contanti, carte di credito e così via.