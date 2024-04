Diventa subito invisibile all’autovelox con questa tecnologia | Addio multe per sempre

Esiste una tecnologia apposita che ti permette di diventare invisibile all’autovelox, le multe per te non saranno più un problema con questo escamotage.

Negli anni l’autovelox è diventato il peggior nemico degli automobilisti, ma necessario per garantire il controllo nelle strade e autostrade. Recentemente, poi, in Italia si sono verificati diversi reati messi in atto da persone che hanno provveduto alla distruzione di questo mezzo per evitare che emettesse ancora multe.

Eppure, basterebbe davvero poco per fare in modo che l’autovelox non diventi più un problema, ma evitando la multa riusciremo comunque a camminare spediti in strada rispettando le regole, tenendo conto anche del limite previsto.

La tecnologia alla quale facciamo riferimento sono delle applicazioni, le quali vanno scaricate direttamente sul proprio cellulare e attivate a seconda delle esigenze di chi si trova alla guida.

Entriamo nello specifico, ecco di cosa si tratta e quali sono le applicazioni alle quali poter far riferimento nel dettaglio.

Ecco come diventare invisibile all’autovelox

Negli anni sviluppatori e ingegneri informatici sono stati in grado di realizzare delle applicazioni che possano essere di aiuto agli automobilisti in tutto il mondo. Facciamo riferimento a delle applicazioni che possono essere installate sul proprio cellulare, i quali ci avviseranno costantemente della presenza di eventuali autovelox e dei limiti di velocità da rispettare su quel tratto di strada per evitare di imbatterci in multa.

Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo, non a caso, è rappresentato da Robarbot, la quale fornisce in tempo reale con posizioni di GPS dove si trovano gli autovelox. Il tutto non finisce di certo qui. Questa applicazione si trova principalmente su Play Store di Android.

Ecco la tecnologia che ti evita la multa in autostrada

In questo calderone di applicazioni rientrano anche Radar bot e Waze, quest’ultima può essere scaricata sia su Android che iOS, le quali vi permetteranno di individuare quali sono gli autovelox per il controllo della velocità lungo il percorso stradale e non solo.

L’obiettivo di queste applicazioni non è solo quello aiutarvi nell’evitare la sanzione amministrativa, ma al tempo stesso mettermi nelle condizioni di rimanere fedeli alle norme stradali e guidare con sicurezza tenendo sempre sotto controllo il limite consentito per il tratto di interesse. Non a caso, si consiglia sempre un uso moderato e educativo di queste applicazioni contribuendo così in prima persona al controllo della velocità sulle strade.