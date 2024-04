Carte clonate, se la tua banca rifiuta la sua stessa carta inizia a preoccuparti | Ti è successo questo

Carte clonate sempre in aumento. Se la tua banca la rifiuta ci sei cascato anche tu!

Non c’è mai fine al peggio, come recita un famoso detto popolare. E infatti i malviventi ogni giorno se ne inventano una nuova per cercare di fregarci. E la cosa più grave è che ci riescono sovente. E con la bruttissima aria che tira nel nostro Paese perdere i nostri soldini non è affatto il massimo.

Diciamo pure che da quando la crisi si è fatta sentire sono aumentati i casi di truffa di vario genere. Il numero più elevato di esse si attua online e ancora di più sui Social. Del resto tutti noi utilizziamo ogni giorno le varie piattaforme sia per motivi professionali che personali. E nel farlo tendiamo a raccontare un po’ troppo i fatti nostri.

E così anche i malviventi possono iniziare a conoscersi bene. E nel farlo vengono pure a conoscenza delle nostre abitudini e dei classici talloni d’Achille. Ed è su questi che spingono per cercare di entrare in contatto con noi e poi spennarci. In ogni caso esistono ancora anche le truffe che avvengono non solo nel mondo virtuale.

Carte clonate, un fatto sempre più diffuso

Molte infatti avvengono nei classici porta a porta oppure al Bancomat. Sì, avete capito bene, nei classici ATM. Ce ne sono ancora parecchi oggi e solitamente sono molto affollati durante i week end quando l’esercizio è chiuso. Fatto sta che le modalità per derubarci sono sempre tante e alcune decisamente fantasiose.

E sovente non si fa in tempo a scoprirne una che ecco che se ne inventano un’altra, di solito ancora più micidiale della precedente. Adesso si parla, senza se e senza ma, di carte clonate, dunque di qualcosa di indubbiamente molto grave. E lo è soprattutto perché in molti stanno tristemente vivendo il fatto sulla loro pelle.

Come avviene la clonazione

In sostanza si nota che il bancomat della nostra banca rifiuta la nostra carta, nonostante apparentemente sia tutto ok. Ciò capita perché essa è stata tristemente clonata. La clonazione avviene grazie alla presenza di uno speciale scanner che i malviventi installano all’interno dell’ATM e che è in grado di clonare per l’appunto la tessera.

Sono poi presenti telecamere nascoste tramite le quali i ladri possono spiarci e leggere il pin. E in tale maniera il quadretto, decisamente triste e preoccupante, è stato così delineato. Pertanto se notiamo qualcosa di strano quando andiamo a prelevare contanti non esitiamo mai e poi mai a contattare chi di dovere.