Bancomat: non prelevare mai nei fine settimana | La nuova truffa colpisce solo nei weekend, ecco perché

Bancomat, non fare il grave errore di prelevare i soldi nei week end. La truffa che sta colpendo a macchia d’olio.

Ennesima truffa in voga, pronta a rubarci, tanto per cambiare i nostri soldi. E ancora una volta nel mirino dei malviventi ci sono gli ATM. E lo sono in primis nel week end. Se ciò capita è perché in quel momento avvengono i maggiori afflussi in loco per ritirare del denaro contante, utile per le uscite con la famiglia e gli amici.

E tra l’altro in quei giorni la filiale è chiusa, dunque nessuno addetto della sicurezza o un impiegato d’ufficio può notare qualcosa di sospetto e dare l’allarme. Inoltre non ci sono nemmeno i clienti che entrano ed escono. E se poi aggiungiamo, come sorta di metaforica ciliegina sulla torta, il fatto che lo sportello sia isolato, ecco che essa è la situazione ideale per mettere in atto un bel imbroglio.

Altro aspetto da mettere sul piatto sono gli orari serali e l’arrivo del buio. Insomma, parliamo effettivamente di tanti aspetti che possono rendere più facile per un ladro costruire la sua truffa. E tra l’altro, dati alla mano, pare che in tanti siano riusciti a compiere i furti in maniera assai vincente soprattutto a Verbania.

Bancomat, non prelevare mai nei week end o ti fregano

Ciò che ha insospettito le Forze dell’Ordine era il fatto che nell’ultimo periodo stava succedendo un fatto, decisamente gravoso, nella zona. E la cosa strana era che avveniva sempre e rigorosamente nel week end. In sostanza i clienti, quando volevano prelevare del denaro, al di là della cifra scelta, non riuscivano a farlo.

Diciamo che il comando veniva preso dal sistema ma poi le banconote non uscivano dallo sportello. E ciò li aveva iniziati a preoccupare e a stizzire dopo che avevano constatato che anche ad altri in effetti era accaduta la stessa identica cosa. A quel punto sono partiti controlli a tappeto che hanno portato alla struttura dell’imbroglio.

Come funziona la nuova truffa

In poche parole i denari non uscivano dallo spazio apposito perché finivano in un altro che non era visibile a occhio nudo e che era stato posizionando all’interno dell’ ATM dai truffatori. Costoro, a notte fonda, andavano poi a ritirare i soldini rimasti le cui cifre erano decisamente molto alte.

In ogni caso, sebbene questa truffa sia stata sventrata, se noi quando andiamo al Bancomat notiamo qualcosa di strano non preleviamo nulla o non inseriamo nemmeno la carta. Piuttosto chiamiamo subito le Forze dell’Ordine. Difatti non mancano altri escamotage volti a rubarci i nostri risparmi come finte telecamere di sicurezza nascoste ai nostri occhi e visionate dai ladri.