Vuoi pagare meno tasse? Il segreto è racchiuso in questo documento | Chiedi subito al CAF

Le tasse rappresentano sempre e comunque un grande fardello per gli italiani, ma cambiando un semplice documento possiamo risolvere ogni problema… o quali.

Negli anni le tasse per gli italiani non rappresentano solo un appuntamento fisso, ma anche un problema da risolvere dato che, nel frattempo, la crisi economica ha reso tutto questo molto più difficile rispetto a quanto si possa immaginare.

La conferma di quanto detto, poi, arriva anche da tutti i bonus che sono stati messi a disposizione e non solo, in modo tale da provvedere al pagamento così da evitare di ritrovarsi nel bel mezzo dei debiti accumulati e per i quali bisognerà poi render conto direttamente allo Stato.

Al tempo stesso, però, ci sono diversi “rimedi” che ci permetteranno di risparmiare sulle tasse e fare in modo di poterle sostenere con più facilmente.

Si tratta di cambiare alcuni documenti a fini fiscali, motivo per cui sono davvero numerosissimi gli italiani che hanno deciso in tal senso e il risultato è arrivato fin da subito con un risparmio da non sottovalutare in alcuni modo. Ecco di cosa si tratta.

Per pagare meno tasse devi cambiare un documento

Nel momento in cui vi accingete a compilare la Dichiarazione dei Redditi, dunque, dobbiamo prestare davvero moltissima attenzione alla presentazione dei documenti ai fini fiscali, compresi eventuali scontrini della farmacia. Come possiamo facilmente immaginare, queste spese, tasse comprese, possono diventare più cospicue rapportate a un nucleo familiare.

Sulla base di tale motivazione, dunque, possiamo confrontarci con il nostro patronato Caf e capire possiamo agire cambiando il nostro Stato di Famiglia con due indirizzi diversi, il primo quello del genitore che ha in carico i figli e il secondo dove l’altro coniuge vive da solo.

Chiedi al Caf, cambia questo documento e risparmia sulle tasse

Cambiando il nostro Stato di Famiglia, a seconda delle esigenze familiari che si presentano nel tempo, possiamo vedere di diminuire il nostro reddito personale, motivo per cui anche le tasse diminuiranno considerevolmente a fronte del nuovo calcolo dell’Isee.

In questo modo si possono trarre numerosi benefici che garantiscono l’accesso ad alcuni bonus e al tempo stesso mi metteranno nelle condizioni di pagare meno tasse. Al tempo stesso però dovremmo rinunciare ad alcune alcune delle detrazioni che da sempre rappresentano il sostentamento di una famiglia, oltre le “detrazioni” per familiare a carico, in questo calderone rientrano le “detrazioni” quella per i figli minorenni. Nel frattempo, poi dovremmo rinunciare anche la possibilità di avere accesso all’Assegno Unico e alle detrazioni delle spese sull’acquisto dei farmaci e visite mediche riguardanti i propri familiari a carico, come nel caso dei figli.