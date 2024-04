Modello 730, porta anche questi bonus in detrazione | Risparmi fino a 2.500€

Il Modello 730 rappresenta il documento perfetto dove poter inserire tutte le spese in detrazione, permettendo gli italiani di recuperare una cospicua somma a fine anno.

Negli anni gli italiani sono stati in grado di recuperare una cospicua somma proveniente da diverse spese che vengono effettuate durante l’anno, come nel caso delle spese sostenute in campo sanitario. In questo caso specifico si può detrarre fino a 19% dell’Irpef sulla somma pagata.

Nella lunga lista delle spese detraibili troviamo anche gli investimenti fatti a favore delle Onlus, Aps ed Ets, le quali vanno in detrazione Irpef del 50%.

In questo calderone rientrano anche le spese di locazione, affitto e persino mutuo. Il tutto non finisce di certo qui perché ci sono altre spese che possiamo portare in detrazione, tenendo conto persino dei bonus ricevuti.

Ecco di cosa si tratta nello specifico e come cambia così la compilazione del nostro Modello 730 per il futuro.

Modello 730 possiamo davvero risparmiare fino a 2500 euro

Non si tratta di una fake news ma di una notizia vera e propria che cambierà il quotidiano degli italiani, i quali potranno far riferimento a un ritorno monetario, fino appunto 2500 euro. Basti pensare che in questo elenco rientrano anche i corsi post diploma di alta formazione specializzazione artistica e musicale.

Sono state inserite in detrazione anche i dati economici relativi ai bonus, come nel caso dell’acqua potabile, le quali vengono sempre effettuate al 19% presentando la dovuta documentazione che attesti il tutto all’Agenzia delle Entrate.

Quali bonus vanno in detrazione nel 730?

Una particolare attenzione va data a tanti altri bonus, così da recuperare delle detrazioni che fanno riferimento alla propria abitazione. Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio per la propria abitazione, così come la riqualificazione energetica e l’istallazione di colonnine di ricarica per i mezzi che vanno ad energia elettrica.

Prestate molta attenzione perché, così come sancito recentemente, all’interno del Modello 730 possono essere inseriti anche i bonus ottenuti per l’acquisto e l’arredo di immobili ristrutturati e non solo, dato che possiamo introdurre anche la documentazione necessaria per gli incentivi sulle zone verdi rinominati come appunto “Bonus Verde“. Infine, una detrazione che va al 75% sul modello 730 è quella relativa al bonus barriere architettoniche. Insomma, un mix di incentivi forniti al cittadino che sulla dichiarazione del 730 potrà recuperare davvero fino a 2500 euro. Prima di procedere con le richieste, dunque, consultatevi sempre con il vostro consulente o sbrigo pratiche così da definire insieme a lui quali sono le somme e i documenti da presentare per ottenere la somma in questione.