Assicurazione RC Auto: trucco per pagarla dal 30 al 60% in meno | Lo fanno in pochissimi

Negli anni ad aumentare è stato anche il costo delle assicurazioni RC Auto, eppure esiste un trucco super efficace per pagare dai 30 ai 60 % in meno.

L’assicurazione delle automobili rappresenta un vero e proprio dolore d’Achille per gli italiani, la classe di merito determina il quantitativo che dobbiamo pagare per assicurare la macchina ma al tempo stesso ci sono altri escamotage che giocano a nostro vantaggio.

In particolar modo, dobbiamo sempre tener conto di alcuni aspetti fondamentali prima di stipulare un contratto con le assicurazioni: chi è il contraente, cosa vuole ottenere dall’assicurazione e come impiega la propria macchina.

Quest’ultimo aspetto vi sembrerà anche banale, eppure è quello che andrà a determinare il vero costo semestrale della tua polizza assicurativa.

Non a caso, in molti stanno già attuando questo escamotage per veder diminuire considerevolmente il quantitativo monetario da pagare per assicurare il proprio mezzo.

Possiamo risparmiare davvero sull’assicurazione RC Auto?

La responsabilità del conducente nel momento in cui si stipula il contratto di assicurazione rappresenta un argomento di battuto anche da un punto di vista contrattuale, basti pensare che recentemente è stata stilata la classifica delle città dove costa meno assicurare la propria auto e in cima alla lista troviamo la città di nord in Sicilia. Ci sono altri aspetti sulla quale poter risparmiare per la propria polizza assicurativa, motivo per cui dobbiamo stare sempre attenti quando stipuliamo un contratto.

Infatti, bisogna determinare quali sono i fattori di rischio qui dove rientra persino l’età, non a caso chi ha meno di 25 anni è costretto a pagare un’assicurazione maggiorata perché non ha ancora accumulato i giusti livello di esperienza alla guida. Il tutto non finisce di certo qui, perché anche la classe di merito determina l’aumento o la diminuzione dei costi nell’assicurazione, ma possiamo risparmiare ottenendo una sorta di sconto determinato dal tipo di utilizzo che facciamo della macchina.

L’assicurazione in questo modo costa di meno

Negli ultimi anni, infatti, è cresciuto considerevolmente il numero degli italiani che hanno deciso di stipulare contratti assicurativi che prevede la copertura a chilometraggio limitato. L’obiettivo è pagare la copertura per la propria macchina tenendo conto dell’utilizzo che ne facciamo nel quotidiano, ovvero i chilometri percorsi.

Si tratta di una copertura fissa decisa con la società assicurativa che prevede dei pacchetti ad hoc realizzati, così da coprire con un fisso solo il totale della strada percorsa, una somma che potrebbe subire cambiamenti se i chilometri dovessero aumentare già entro l’anno. In questo modo, dunque, a seconda del tipo di contratto stipulato possiamo risparmiare anche tra il 30 e il 60% di quanto dovuto.