Benzina a 80 Cent al litro e ristorante a 12€ | Il paradiso fiscale dove trasferirsi subito: in tanti lo stanno facendo

Impossibile negare come negli ultimi anni siano davvero numerosi gli italiani in fuga verso paradisi fiscali, in questa location la benzina costa soltanto 0,80 euro al litro e per mangiare al ristorante si paga circa 12 euro.

Si tratta di una vera e propria fuga verso città e nazioni dove la vita è più leggera, oltreché che economicamente sostenibile. Un esempio pratico per capire capire quanto stiamo dicendo, non a caso, è dettato dal numero in aumento dei pensionati che lasciano la propria casa e gli effetti per trasferirsi in nazioni dove con la propria pensione una vita più tranquilla sotto ogni punto di vista.

Allo stesso modo, è aumentata il numero di giovani alla ricerca di nuova occupazione verso paradisi fiscali a seconda delle proprie competenze e non solo. In questo calderone rientrano anche anche coloro che lavorano in smart working con con aziende italiane, i quali decidono di trasferire il loro a domicilio fiscale altrove. Una decisione che permette di ottimizzare i guadagni, adeguandosi lo stile di vita della location scelta.

Non a caso, recentemente è stato individuato un altro paradiso “economico” che permette di poter vivere un quotidiano più sereno con spese minori da affrontare, la quale è diventata meno che non si dica una destinazione ambita.

Vi svegliamo subito subito dove si trova la località in questione, come arrivarci e perché conviene trasferirsi qui.

Avvistato un nuovo paradiso fiscale per gli italiani e non solo

Come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza, sono davvero numerose le location che si prestano benissimo a paradiso fiscale. Una lunga lista dove troviamo anche Tenerife, metà ambita da chi vuole lasciarsi l’inverno alle spalle per trovare un clima tropicale.

Inoltre, negli ultimi anni Tenerife è stata presa da tassato agli italiani che qui hanno costruito una nuova vita economicamente più sostenibile, con affitti per le proprie case che solitamente non superano i 350 euro mensili per un’abitazione composta da due vani più cucina.

Dagli 0,80 cent della benzina ai 12 euro per mangiare fuori: tutti i punti positivi

L’isola di Tenerife si trova solo sette ore di volo dall’Italia, qualche ora in più rispetto alla città di partenza, ma vi garantisce un clima mite e e temperature piacevoli tutto l’anno oltre che spiagge paradisiache.

Secondo quanto reso noto dalle statistiche, le spese da sostenere si riducono delle 50% circa rispetto l’Italia. I dati ufficiali rivelano che la benzina costa soltanto 0,80 cent al litro, rispetto all’1,50 euro dell’Italia, mentre pranzare al ristorante per una persona ha un costo che si aggira dei 12 ai 25 euro, con un menu che prevede antipasto, primo, secondo, bevande e dolce!