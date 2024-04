Ecco il vero significato del nome di questi noti prodotti high tech | Svelato l’arcano, è una storia antica

Nel momento in cui parliamo dei prodotti Apple siamo certi che questi sono riconoscibili in ogni parte del mondo, ma vi siete mai chiesti perché all’inizio di ogni nome si trova una “i”?

Impossibile negare come negli ultimi anni i prodotti di casa Apple abbiano riscosso un grandissimo successo, così tanto da essere sempre in cima alle vendite scelti da numerose persone in tutto il mondo. Basti pensare al modo in cui questa azienda fondata da Steve Jobs, non a caso, negli anni abbia cambiato davvero l’approccio all’informatica con un sistema operativo che solo di recente ha cambiato alcuni dei suoi aspetti importanti, mantenendo sempre le proprie caratteristiche.

Dagli iPhone, agli iPad e Mac, ogni dispositivo realizzato dalla Apple garantisce una connessione costante dei dati in modo tale da avere accesso a tutto ciò che ci serve con un semplice clic. Non a caro grazie proprio all’account iCloud è possibile avere accesso a tutto ciò che si trova nel Mac direttamente sull’iPhone o sugli iPad.

Un’interconnessione che rende i dispositivi di casa Apple funzionali e ottimizzati, il tutto non finisce di certo qui perché c’è un segreto che riguarda questa azienda che è stato svelato recentemente.

La Apple ha davvero cambiato la storia con i suoi prodotti?

La risposta a questa domanda non può essere che positiva, ogni dispositivo prodotto dalla Apple è facilmente riconoscibile in tutto il mondo e non solo, anche chi non usa questi dispositivi sa riconoscere a quale epoca appartengono le loro produzioni.

A ogni modo, è impossibile non far caso al fatto che tutti i prodotti fisici e digitali prodotti da Apple hanno una “i” all’inizio della parola, persino gli account iCloud, oppure iTunes, ecc… a voi sembrerà il frutto del caso ma si tratta di una strategia di mercato ben studiata.

Ecco perché i prodotti Apple hanno una “i” all’inizio dei nomi

Un tempo questa lettera era associata anche al nome dei personal computer che oggi conosciamo come MacBook, un tempo erano indicati nel mercato come iMac. In ogni caso l’abitudine di mettere questa lettera si è mantenuta per tutti gli altri prodotti.

Il perché è da riferire a una facile identificazione dei prodotti Apple, quello che è un tempo era diventato un segnale di riconoscimento adesso è tratto distintivo per tutti venduti dall’azienda fondata in passato da Steve Jobs. Una strategia di mercato che negli anni è risultata vincente sotto ogni punto di vista.