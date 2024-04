Bollette luce e gas: l’ARERA sta inviando lettere a tutti | Chiede un codice per usufruire del bonus

Nuovo bonus in arrivo per il pagamento delle bollette di luce e gas, lo potrai richiedere direttamente tu sull’area autorizzata.

Negli ultimi anni sono stati numerosi i cittadini italiani che hanno denunciato una condizione di lavoro davvero molto difficile, determinata da un’impennata dei costi da sostenere anche per il pagamento delle bollette di forniture di luce e gas. Proprio in tal senso, nel tempo sono stati resi disponibili aiuti monetari e sconti direttamente sulle bollette, così da avere un ampio raggio di respiro.

Il bonus di cui parleremo a breve, infatti, è una vecchia conoscenza per il popolo italiano, il quale è stato introdotto con alcune modifiche e con delle modalità di accesso presentato come più “semplici”.

La grande novità arriva direttamente a chi aspetta di diritto insieme agli estremi necessari per poter accedere in modo diretto, così da vedere qualche documentazione serve e come procedere.

Bisogna prestare attenzione ad un’area del nostro documento fiscale quando ci viene recapitato a casa per posta, ecco di cosa si tratta nello specifico.

Nuovo bonus in arrivo per luce e gas

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, ancora una volta è stato stanziato un considerevole aiuto per gli italiani al fine di risparmiare sulla bolletta di mese in mese, il quale non è diretto a tutti gli italiani.

Secondo quanto reso noto in tal senso, il bonus in questione è stato stanziato e reso accessibile per chi ha denunciato fiscalmente un modello Isee di massimo 9.530 euro, mentre questo può arrivare a 20.000 solo per i nuclei familiari che hanno più di 4 figli minori in casa. Il tutto non finisce di certo qui, perché insieme all’ultima fattura gli italiani che ne hanno diritto sono stati informati del bonus, con tanto di codice e istruzioni per la richiesta da effettuare entro 60 giorni.

Come procedere cona richiesta del bonus?

All’interno dell’ultimo documento fiscale ricevuto molti italiani hanno trovato le istruzioni con accesso al fondo insieme al codice PDR. Sarà necessario entrare nell’area www.portalesportello.it/regunica/ dove inserire il codice citato poc’anzi nella sezione apposita che prende il nome di AREA: Autorità per l’Energia Reti e Ambiente.

Dopo aver selezionato l’aria sociale dovrete scaricare il modulo di Dichiarazione per bonus indiretti gas che dovrà poi essere inviato seguendo le dovute istruzioni. Solo dopo aver eseguito tutti i passaggi in questione, infine, si verrà beneficiati della concessione da attuare sulle prossime fatture per il pagamento dell’energia elettrica e del gas.