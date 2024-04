Chiavette USB: i pirati informatici le piazzano in giro come esche | Se ne trovi una non toccarla

Chiavette USB, ora te le trovi ovunque. Non toccarle se non sono tue. Rischi davvero grosso.

Tira decisamente una brutta, pardon, bruttissima aria nel nostro Paese oggi. Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima. La cosa peggiore poi, come molti sentenziano sui Social che, si sa, sono diventati oramai una grandissima vetrina per tutti quanti, è che non ha la minima intenzione di diminuire, nemmeno un pochetto.

I rincari poi sono incessanti e hanno toccato in profondità tutti quanti i settori, incluso quello alimentare. Le spese da effettuare ogni mese, e non parliamo soltanto di quelle rigorosamente e strettamente alimentari, sono tantissime e onerose. E non mancano nemmeno quelle impreviste che capitano ovviamente nei momenti più sbagliati e impensati.

Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, il lavoro latita un po’ troppo. C’è chi l’ha purtroppo perso, anche da un giorno all’altro, o visto diminuire, pure in maniera assai considerevole, le ore lavorative. E ciò si traduce, senza se e senza ma, in molti meno soldini in busta paga a fine mese. E come se non bastasse ci sono pure le truffe a farci compagnia.

Chiavetta USB, non usarla se la trovi in giro e non sai di chi sia

Perlopiù viaggiano fortissimo in Rete. Se ciò capita è perché i malviventi qui trovano un terreno assai fertile per i loro tanti imbrogli. Ora poi sono diventati sempre più dei grandissimi esperti anche nell’arte della grafica. Insomma, riuscire a sfuggire dai loro sotterfugi non è sempre facile anche perché, come si suol dire, ogni giorno ne inventano una nuova.

E così non facciamo in tempo a venire a conoscenza di una loro trovata che ne hanno già pensata e messo in atto un’altra. Ora poi sta andando di moda quella della pennina, o meglio, della chiavetta USB. Ne usiamo a iosa un po’ tutti sia per motivi di svago che professionali. Fatto sta che ora se ne troviamo in giro una che non è nostra non dobbiamo assolutamente toccarla.

L’ultima trovata dei malviventi, ti rubano tutto quanto

Difatti qualora lo facessimo, collegandola a un pc, sia esso fisso che portatile, o a un televisore, ecco che saremo letteralmente invasi da un terribile malware capace in un battito di ciglia di rubarci i nostri dati, compresi quelli sensibili. Ergo, in tale maniera i malviventi potrebbero anche accedere ai nostri conti corrente, sia essi postali che bancari.

Inoltre potrebbero leggere tutti i fatti nostri e rubarci le identità sulle varie piattaforme Social che oggi pullulano come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia. Insomma, se in ufficio troviamo una pennina su un tavolo oppure in una reception o comunque in un luogo pubblico, non degniamola di uno sguardo. E soprattutto non utilizziamola mai se non sappiamo di chi sia.