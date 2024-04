Nuova truffa Enel Energia: se qualcuno ti chiede di che colore è la bolletta non rispondere e chiama la polizia

Ennesima truffa Enel Energia, se ti chiedono di che colore sia la tua bolletta non rispondere o saranno guai seri.

Non si può starcene mai tranquilli. Già non riusciamo da tempo a dormire le canoniche otto ore a notte per via delle tante preoccupazioni che affollano le nostre menti e vite in generale. E ora ci si mette pure, come sorta di metaforica ciliegina sulla torta, l’ennesima truffa. E anche a questo giro riguarda le bollette di energia elettrica.

Quest’ultime, si sa, soprattutto nell’ultimo periodo, sono andate a dir poco alle stelle. Ergo ogni volta che ne riceviamo una, o in formato cartaceo o digitale, non abbiamo il coraggio di aprirla e di leggerla. E dopo che abbiamo notato la cifra che dobbiamo pagare ci si rizzano in men che non si dica i capelli bei dritti in testa.

Al di là di questa immagine di stampo fumettistico che ha molti avrà forse strappato un bel sorriso, c’è da dire che riuscire a risparmiare concretamente in tale direzione è davvero molto difficile soprattutto se si fa parte di una famiglia particolarmente numerosa e magari si attua il chiacchieratissimo e super diffuso smart working.

Ennesima truffa Enel, non rispondere se ti chiedono di che colore hai la bolletta

Ed è su ciò che fanno leva i malviventi che tendono a stare per i loro loschi affari sul pezzo, come si suol dire. Sapendo unque che vorremmo tanto risparmiare, vista la bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese, tendono a proporci grandi sconti e mega offerte per farci firmare poi contratti fasulli oppure rivelargli i nostri dati, compresi quelli sensibili.

A quel punto non si faranno alcun problema ad accedere ai nostri conti, sia essi bancari che postali, e fregarci in un battito di ciglia i nostri risparmi. Adesso però ne hanno ideato un’altra. Se vi dovessero dunque chiedere di quale colore sia la vostra bolletta dell’Enel non rispondete mai. Al contrario chiamate subito la Polizia.

Come funziona il tutto

Come avete ben capito chi potrebbe rivolgerci questa, apparentemente innocua e, se vogliamo, banale domanda è un gaglioffo. Solitamente tende a farvela di persona, suonando il campanello di casa. Nel mirino sono soprattutto donne sole e anziani. Che cosa accade se invece inavvertitamente rispondete? Che vi convinceranno che ci sia qualcosa di sbagliato e che non va.

E parliamo, udite udite, di qualcosa di gravissimo e che se voi non siete veloci a cambiare vi porterà un mare di guai, compreso tante belle multe. E una volta che entreranno nella vostra dimora vi deruberanno oppure vi convinceranno a firmare contratti falsi, tramite i quali verranno a conoscenza dei famosi dati sensibili che abbiamo citato giustamente già poco fa. Parola d’ordine dunque è prudenza.