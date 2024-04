Vendita auto usata: se ti manca questo minuscolo accessorio perdi al volo 300€ | Non l’avresti mai detto

Stai cercando di vendere la tua macchina? Sei certo di avere tutto ciò che serve? Questa distrazione potrebbe costarti fino a 300 euro.

Vendere e comprare una macchina usata richiede davvero moltissima attenzione. Il mezzo deve avere tutta la documentazione richiesta così da mettere il compratore delle condizioni di effettuare i dovuti controlli prima di procedere all’acquisto, insieme a un check di un perito se lo riteniamo necessario.

Sono numerosi i punti che posso fare aumentare il suo valore, ma tanti altri che lo determinano in modo negativo, motivo per cui al venditore viene sempre consigliato di fare eventuali riparazioni che possono portare un valore aggiunto.

Il tutto non finisce di certo qui, dato che sempre più spesso capita di scoprire una grave mancanza da parte del venditore, un qualcosa che solitamente si tende a sottovalutare credendo erroneamente che non sia importante.

Eppure, proprio questa mancanza è quella che fa calare notevolmente il valore della macchina nel momento ci si impegna in una trattativa.

Errori da non commettere quando devi vendere l’auto

Nel momento in cui decidiamo di mettere in vendita la nostra macchina accertiamoci sempre che le spie sul cruscotto funzionino in modo eccellente, così che il futuro compratore possa identificare eventuali problematiche.

Successivamente concentrate la vostra attenzione anche sul motore che, nonostante i chilometri percorsi, deve essere performante così da garantire a voi stessi un costo equo a seconda del valore della macchina.

Attenzione a questo accessorio, vale circa 300 euro sulla vendita

A intervenire sulla questione è stato l’esperto di Motors Steven Edwards, che consiglia di controllare tra gli accessori della macchina e accettarsi che non manchi mai il mazzo di chiavi di riserva da consegnare al compratore al momento del passaggio di proprietà del mezzo. Questo singolo accessorio nel caso in cui dovesse mancare farà scendere il valore dell’auto in caduta libera, anche 300 euro in meno sulla trattativa.

L’esperto, successivamente, ha rilasciato la seguente dichiarazione su questo accessorio: “Se ti manca il set di chiavi extra della tua auto, ti consigliamo di farle sostituire per evitare di perdere centinaia di sterline/euro. È probabile che i nuovi acquirenti siano scoraggiati dalla prospettiva di dover acquistare da soli un paio di chiavi di riserva, diminuendo il valore del proprio veicolo“. Infine, Edwards ha concluso così il suo intervento con il seguente consiglio: “Avere un paio di chiavi di riserva è prezioso per molte ragioni, non ultimo se si perde la chiave originale“.