Ora tutti a scaricare l’App per aiutare i vigili a fare le multe | Pagano 4€ a sanzione, diventi milionario

Arriva l’App che cambierà ogni cosa nelle strade, così potrai aiutare i vigili a fare le multe e ti pagano pure!

Negli anni alcuni settori del pubblico sono in carenza di personale, come nel caso della presenza dei vigili in Italia. Alcune amministrazioni pubbliche hanno potuto aprire il bando di concorso e provvedere così all’ingresso di nuovi vigili nel loro comune, così da incrementare il personale che vigila sulle strade cittadine.

Eppure, questo aiuto potrebbe non risultare sufficiente, motivo per cui si è reso necessario ricorrere a rimedi alternativi i quali sono in grado di aumentare il controllo sulle strade e fare in modo che il cittadino diventi part di questo sistema.

Sta spopolando in rete, infatti, una particolare applicazione che ti riveste di un ruolo speciale perché tu diventerai davvero un vigile sul campo, con tanto di pagamento diretto sul conto corrente.

La notizia in questione si è diffusa a macchia d’olio e sono già numerosi gli utenti che stanno provvedendo al download dell’app in questione. Ecco di cosa si tratta nello specifico e dove scaricare questa applicazione.

Con questa App aiuti tutti i vigli a fare le multe

Alcuni sviluppatori hanno trovato il modo di sopperire alla mancanza dei vigili urbani in città investendo di tale ruolo i cittadini… e non si tratta di una fake news.

L’app in questione prende il nome di Scout Park la quale si installa sul nostro smartphone per entrare in azione. Tramite Scout Park si posso segnalare auto in sosta selvaggia, in divieto di sosta, parcheggio non permesso e mancato disco orario. Le foto dovranno mettere in mostra anche la targa che servirà per eventuali verifiche del proprietario e per far recapitare l’eventuale multa.

Come si viene pagati sull’app che aiuta i vigili?

Dopo aver caricato le foto che attestano la violazione delle norme del codice della strada, quindi, l’utente che ha segnalato riceverà il pagamento sul conto dell’app, circa 4 euro per ogni segnalazione che si sarà trasformata in multa e raggiunta la soglia minima la somma si potrà trasferire sul proprio conto di pertinenza.

L’ultimo appunto da fare è il seguente: l’app Scout Park attualmente è presente solo in Svezia e sta già riscuotendo un grandissimo successo e sulla base di tale motivazione, infatti, non si esclude che possa arrivare presto in Italia, dato che anche la nostra nazione attualmente sta affrontando la crisi dettata dalla presenza di pochi vigili sulle strade delle varie città.