La grande truffa dei “Compro oro”: ecco come fanno per svalutare i tuoi gioielli, non portarli lì

Si torna a parlare di truffe prevalentemente nei negozi “Compro Oro”, alcuni gioielli sono stati svalutati in modo maestrale… Ecco di cosa si tratta.

Negli anni gli artisti della truffa hanno trovato sempre più escamotage con i quali attrarre nelle loro reti malcapitate vittime, il tutto con l’intento di sottrarre delle ricchezze facendo perno sull’inganno.

Recentemente abbiamo avuto modo di parlare delle truffe messe ad attraverso la rete internet e non solo, dato che in tal senso i truffatori hanno trovato terreno fertile persino sui social network.

Il nuovo inganno, questa volta, pone le sue radici sulla crisi economica che molte famiglie italiane stanno attraversando, traendole nell’inganno puntando ad oggetti di valore in oro.

È già stata rinominata la “truffa dei compro oro“, e con cosa consiste e per cosa dobbiamo stare attenti.

Fai attenzione alla truffa dei “compro oro”

Questa nuova truffa è stata oggetto di un lungo servizio realizzato dall’inviato di Striscia la Notizia Max Laudadio che, su segnalazione da parte di numerosi utenti e pubblico che ogni giorno guarda il Tg satirico diretto da Antonio Ricci, ha deciso di indagare sul fenomeno che interessa gran parte dell’Italia.

In particolar, è emerso che numerosi negozi Compro Oro hanno trovato il modo di mentire sull’effettivo valore degli oggetti e gioielli in oro che vengono portati al cospetto delle loro valutazioni, realizzando una truffa ad hoc dando dei malcapitati che non si rendono realmente conto di ciò che sta succedendo. Il tutto ruota attorno a un gioco di false valute, dato che a oggi la quotazione dell’oro 18Kt si aggira attorno ai 50 euro.

Ecco come se articola la rovinosa truffa

Max Laudadio insieme a un complice ha fatto visita a diversi compro oro chiedendo la voluta di un collier in oro con un peso di 60,20 grammi. I primi Compro Oro visitati sono stati abbastanza equi con la valutazione del mercato proponendo una cifra intorno ai 2500 euro, anche se uno di loro a scese il prezzo della vendita a 2400 mentre un’altra ancora a 2300 euro. Come possiamo ben notare, la differenza di valutazione è davvero minima che in un certo ugual modo rientra tra le leggi di mercato previste.

L’ultimo negozio presentato a tratto in inganno il malcapitato affermando che i gioielli in questione pesasse in realtà 50 grammi, 10,20 grammi meno rispetto alla realtà, proponendo solo 2100 euro per l’acquisto. La truffa, dunque, agisce proprio sul peso effettivo del gioiello facendo credere al cliente che questo abbia un peso inferiore rispetto a quello che in realtà è, barattando sul prezzo e quindi svalutando il gioiello per trattenere un valore in più. Sulla base di tale motivazione, quindi, il consiglio è quello di non fermarsi mai alla prima valutazione fatta da un Compro Oro, ma effettuare vari check di controllo e se è possibile prima di procedere fate fare una valutazione direttamente in gioielleria.