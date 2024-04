Addio carte di credito, ora si pagherà al supermercato con lo scanner della mano | Basta casini col portafogli

Ciao ciao carte di credito! Ora al super si paga con lo scanner. Tutto quello che devi sapere.

Le novità, sia positive che negative, si sa, sono sempre dietro l’angolo. Ergo è davvero difficile, se non proprio impossibile in certi casi, conoscerle tutte quante. Non per nulla la Tecnologia che regna ormai indiscussa sovrana all’interno delle nostre vite ci mette a disposizioni continue invenzioni che è bene conoscere per rimane, come si suol dire, al passo coi tempi.

E lo stesso dobbiamo fare se non farci trovare impreparati quando usciamo di casa, anche per non ritrovarci poi in difficoltà se non nei guai veri e propri. Il che con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira nel nostro Paese sarebbe proprio da evitare come la peste. Basti pensare che la crisi, sia sociale che economica, sia ancora fortissima.

Tra l’altro non ha nemmeno la minima intenzione di diminuire. Nel contempo i rincari che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori, compreso quello alimentare, sono stati e sono, a onor del vero, ancora pazzeschi. E in tutto ciò il lavoro latita un po’ per tutti. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, le truffe, soprattutto sul Web pullulano di continuo.

Ciao ciao carte di credito per pagare al super, ti basta uno scanner

E molte prendono vita anche quando compiamo acquisti online da store non sicuri o quando cadiamo nella rete di truffatori. E così, compiendo un pagamento con la nostra carta di credito, costoro in men che non si dica riescono a rubarci un sacco di soldi se non proprio a svuotarci il nostro conto corrente, sia esso bancario che postale.

Dobbiamo stare anche molto attenti a usarla per pagamenti elettronici in negozio o locali che non conosciamo. Ed è per questo motivo che l’idea di poter non pagare più con la carta quando andiamo a fare la spesa al nostro supermercato ci fa tirare il classico sospiro di sollievo. Ora potremo pagare grazie allo scanner. Ecco come funziona.

Risolvi tutto con un’App e il palmo della tua mano

In poche parole potremo farlo scaricando una speciale e innovativa App sul nostro telefonino. Parliamo di Amazon One. Grazie ad essa potremo compiere senza alcun problema i vari pagamenti scansionando semplicemente il palmo della nostra mano che l’applicazione ovviamente è in grado di riconoscere.

Ovviamente per poterlo fare bisogna crearsi prima, in tutta calma, un profilo personale ove inserire uno scatto del proprio palmo. Tutte le immagini, comprese quelle dei pagamenti fatti, saranno crittografate. Fatto sta che questa procedura sta lasciando perplessi i più che si chiedono se sia davvero poi così tanto sicura o meno.