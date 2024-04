Bonus disoccupazione, ottieni fino a 10.000€ ma solo entro il 4 Maggio | Fai presto

Nuovo Bonus messo a disposizione dei disoccupati italiani, ma per richiederlo c’è tempo solo entro il 4 maggio 2024.

Negli ultimi anni si è lavorato attivamente per cambiare in modo migliore la condizione degli italiani in cerca di occupazione, come nel caso dell’Assegno di Inclusione, il quale mette in comunicazione con aziende che sono alla ricerca di personale e non solo, dato che offre la possibilità di curare la propria formazione.

Al tempo stesso, poi, sono stati messi a disposizione dei fondi diretti alle donne lavoratrici in maternità e tanto altro ancora, una lunga serie di incentivi che hanno l’obiettivo di migliorare il quotidiano del cittadino favorendo l’ingresso al mondo del lavoro in tutte le sue sfaccettature.

Una grande novità in tal senso, non a caso, è arrivata anche con questo nuovo bonus con un tetto massimo di 10.000 euro, ma solo in alcuni casi specifici. Non resta che scoprire se anche tu rientri nei casi previsti per l’accesso al sussidio economico e in che misura.

Ecco cosa devi fare per richiederlo, ma affrettati perché hai davvero poche settimane di tempo a tua disposizione prima di perderlo per sempre.

Confermato il nuovo Bonus disoccupati

Si tratta di una misura di sostegno che prevede una spesa fino a 10.000 euro per gli aventi di diritto, ma disponibili solo per alcune categorie di cittadini. La prima cosa da spiegare è la seguente: il bonus è un Bando per concedere contributi a laureati e disoccupati. Le persone di riferimento devono dimostrare la loro intenzione di curare la formazione con Master di primo o secondo livello, da poter seguire in Italia o all’estero.

Il bonus in questione fa affidamento su 2.2500.000 euro che vengono stanziati dal Fesr Fsc+Basilicata per gli anni relativi che vanno dal 2021 al 2027.

Come richiedere il Bonus disoccupati?

Come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza si tratta di un sostegno economico diretto solo ai residenti in Basilicata, sulla base di tale motivazione questi devono vivere sul territorio da almeno sei mesi e non solo. Il Bonus è accessibile anche per coloro che prendono il via al master entro i 60 giorni dall’approvazione della richiesta per il sussidio.

La richiesta va presentata attraverso il portale istituzionale della Regione Basilicata, qui dove sono presenti ulteriori informazioni alle quali adempiere per presentare la documentazione necessaria per l’approvazione del bonus. Infine, non va dimenticato che sia tempo fino a 4 maggio 2024, dopodiché questa finestra per aver accesso a un cospicuo incentivo economico si chiuderà.