Intrusioni di cybercriminali negli elettrodomestici intelligenti | Non sei al sicuro nemmeno in casa

Durante l’era in cui tutti viaggia sulla scia di internet e condivisione dati, ecco che arriva la nuova stretta contro i cybercriminali: divieto di accesso anche negli elettrodomestici.

Negli ultimi anni il processo di trasformazione tecnologica ha subito un’importante impennata sulla scia dello sviluppo, così da permettere alle persone di migliorare in toto il proprio quotidiano.

Non si tratta solo di telefoni cellulari, ma anche di elettrodomestici che possono essere utilizzati tramite applicazione, così da programmare più facilmente a seconda delle nostre esigenze, inserire dati e anche planimetrie nel caso di robot dedicati alla pulizia della casa.

Quanto detto, dunque, ha agevolato il quotidiano ma al tempo stesso ha reso la vita più facile persino ai cybercriminali che online hanno trovato una vasta gamma di informazioni all quale poter fare affidamento per mettere in atto i loro colpi.

A scendere in campo e intervenire su un tema così delicato è stata una famosa azienda leader nel settore, la quale ha trovato la giusta chiave per mettere al sicuro i dati degli utenti.

Basta intrusioni negli elettrodomestici intelligenti: la nuova strategia

La Samsung in questi ultimi anni è intervenuta con la realizzazione di elettrodomestici intelligenti per la casa, così come nel caso del frigorifero French Door che prevede anche la collaborazione con AI Family Hub che facilita l’accesso a internet.

La presentazione sul mercato internazionale del nuovo elettrodomestico, comunque sia, ha fatto da sfondo anche all’introduzione della tecnologia Samsung Knox che prevede delle funzionalità avanzate per la sicurezza dei dati domestici. Si tratta di un tipo di tecnologia che ha recentemente ricevuto anche la certificazione Diamond – level da UL Solution.

Nuova sicurezza in casa per gli elettrodomestici intelligenti

Questa nuova tecnologia proposta da Samsung è in grado di proteggere i dati di ogni singolo nucleo familiare. In particolar modo, è in grado di garantire l’anonimato e rileva eventuali software che stanno cercando di accedere all’interno del nostro sistema, identificando nel frattempo eventuali punti di vulnerabilità. Insomma una vera e propria cassaforte caratterizzata dalla sicurezza informatica da scagliare come scudo contro i Cybercriminali, motivo per cui ben presto questo tipo di tecnologia verrà esteso anche ad aspirapolvere e lava pavimenti.

A rompere il silenzio sulla tecnologie in questione, non a caso, è stato Niel Rochell nonché Social Media Manager EU Home Office di Samsung che, durante un evento a Parigi, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “L’obiettivo dell’azienda è far sì che i suoi elettrodomestici diventino un luogo sicuro per le informazioni familiari“.