Ferrovie dello Stato assume, hai tempo fino al 18 Aprile: ti bastano solo il diploma e la patente

Finalmente c’è un’opportunità preziosa per fare carriera e trovare un impiego stabile. Approfitta del concorso delle Ferrovie dello Stato.

Dopo tante cattive notizie sul mondo del lavoro in Italia, ora c’è una bella news. Scopri quali sono i requisiti per farsi assumere subito, e fino a quando è possibile presentare la domanda.

Ecco fino a quando si può inoltrare la domanda di assunzione, come va presentata e chi può accedere e approfittare di questa occasione che dare una svolta alla propria vita professionale.

La buona notizia è che non serve la laurea: basta il diploma! Vediamo quale sarà il tipo di inquadramento e la sede dei nuovi assunti della Società del gruppo Ferrovie dello Stato rete ferroviaria italiana Spa.

Ferrovie dello Stato, la nuova opportunità di carriera in Italia

Le Ferrovie dello Stato spesso pubblicano sul loro sito web ufficiale, gli annunci relativi alle posizioni aperte della loro azienda. Infatti consultando il link https://fscareers.gruppofs.it/jobs.php si possono visualizzare tutte le opportunità di carriera. Proprio di recente tra queste opportunità è stata pubblicata l’iniziativa di reclutamento per Operatori Specializzati in Manutenzione Infrastrutture Impianti Elettrici per la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

La mansione dovrà essere svolta presso le strutture societarie su tutto il territorio Nazionale. Dopo l’assunzione i candidati che saranno stati assunti seguiranno un percorso formativo abilitativo, che potrebbe essere svolto in centri di formazione diversi dalla propria sede di lavoro. Vediamo chi può partecipare e entro quando, e come, va presentata la domanda di assunzione.

Come presentare la domanda di assunzione e approfittare di questa occasione unica

La buona notizia è che serve non serve la laurea basta il diploma. La società del gruppo Ferrovie dello Stato rete ferroviaria italiana Spa infatti, è alla ricerca di operatori specializzati, che si possano occupare in modo professionale delle attività di installazione, manutenzione e verifica delle Infrastrutture su tutto il territorio nazionale, e delle riparazioni. Il tipo di inquadramento per i nuovi assunti delle Ferrovie dello Stato sarà il contratto di apprendistato professionalizzante. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 18 aprile 2024.

Ecco i requisiti principali per poter presentare la propria domanda di assunzione alle Ferrovie dello stato:

Età tra 18 e 29 anni Diploma di scuola superiore tecnica (elettronica/elettrotecnica, informatica/telecomunicazioni, manutenzione/assistenza tecnica) Patente B Idoneità fisica alla mansione Disponibilità full-time su turni, inclusi week-end e giorni festivi (38 ore settimanali)



Per poter presentare la propria candidatura occorre fare domanda in via telematica collegandosi al sito istituzionale delle Ferrovie dello Stato e compilando il form di registrazione