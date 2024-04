Auto usata, preparati a perdere minimo 400 euro al momento di venderla | Tutta colpa di questo grave difetto

Fai sempre attenzione a quando compri un auto usata, perché questo problema potrebbe costarti anche fino a 400 euro dopo che l’hai acquistata.

Nel momento in cui decidiamo di acquistare un’auto usata è necessario sempre fare un check di controllo dell’abitacolo, così da essere certi di non aver fatto una spesata poco conveniente che potrebbe metterci nelle condizioni di effettuare degli investimenti economici non preventivati.

In particolar modo, dunque, dobbiamo prestare moltissima attenzione ad alcune spie luminose, perché proprio loro ci possono aiutare a non sottovalutare il problema della macchina già usata che intendiamo comprare.

Si tratta di un vero e proprio nervo scoperto sul quale si è espresso un esperto di motori, il quale ha fornito alcuni consigli su come potersi destreggiare al meglio ed evitare un salasso da 400 euro.

Ecco di cosa si tratta nello specifico e come possiamo agire in modo preventivo per evitare il peggio con l’automobile. Ecco di cosa si tratta.

Attenzione all’auto usata, potresti perdere fino a 400 euro

Nel momento in cui decidiamo di comprare una macchina usata siamo già preparati all’idea di prendere un mezzo di trasporto che ha avuto un suo vissuto, con tanto di chilometri percorsi a testimonialo. Sulla base di tale motivazione, poi, non dobbiamo mai sottovalutare le spie luminose sul cruscotto che indicano un problema esistente che non deve essere trascurato.

Le macchine di ultima generazione, poi, sono più efficienti in tal senso perché dotati di sensori che possono essere più precisi nella diagnostica del problema nell’auto.

Ecco il parere dell’esperto sulle macchine usate

A intervenire sulla questione, poi, è stato Steven Edwards redattore di Motors, secondo il quale la presenza delle spie su cruscotto perfettamente funzionanti al momento dell’acquisto può garantire al compratore un risparmio di ben oltre le 400 euro, nel caso in cui fossero perfettamente funzionanti al momento della prova.

In particolar modo, Edwards ha fatto la seguente affermazione sulla gestione delle macchine usate: “Le spie freni, del motore, dell’airbag e del liquidò di raffreddamento insieme a quelli della bassa pressione dei pneumatici, sono solo alcuni dei simboli su cruscotto cui gli automobilisti avranno familiarità. Queste dovrebbero essere gestite con senza vendita vendita del veicolo, dato che la loro presenza potrebbe incidere seriamente sul valore dell’auto“. Infine, il redattore di Motors, così concluso il suo intervento: “Portare la tua auto per un servizio completo prima di metterla in vendita ti consentirà di affrontare questi problemi e risolverli, aumentando il valore della tua auto ed rassicurando pure l’acquirente“.